El capitán Fullana admite frustración, pero reclama "no bajar los brazos"

Tras la decepción con mayúsculas del pasado domingo, toca levantarse. Esa consigna le va como anillo al dedo a un Atlético Baleares que juega mañana en Eivissa (1200 horas, municipal Santa Eulalia) ante una Peña Deportiva en estado terminal y que no gana desde la tercera jornada.

Es por ello que toca terapia de vestuario, que los propios futbolistas sean los encargados de sacar las castañas del fuego ante un rival tan asequible a priori como lo era el Peralada, pero que también se la juega. No ganar al Baleares podría poner en situación embarazosa a su técnico, Dani Morí, al igual que para Armando de la Morena si las tornas se giran en su contra.

Por todo ello, un hombre con peso específico en el campo y fuera de él como es el montuïrer Francesc Fullana, habló claro después de la sesión preparatoria de ayer. "El vestuario está un poco enfadado porque no llega la primera victoria en casa. Y quieras o no, hay momentos del partido en que te entra la frustración. Lo que hemos de hacer es no bajar los brazos, seguir insistiendo. Como aspecto positivo es que los rivales no son superiores a nosotros. Es una situación nueva para la plantilla, y lo que hemos de hacer es revertir la situación".

Y es que para los futbolistas blanquiazules, la situación por la que atraviesan, con seis partidos jugados en casa sin conocer la victoria, es novedosa para todos. "Es una situación que no nos había pasado nunca, y hemos de revertirla. O bien te muestras fuerte atrás y sabes que la ocasión de gol llegará, o como ahora, que tenemos ocasiones y no llega el gol. Y que llegue y te pongas por delante en el marcador, por lo que estaríamos ante una nueva situación", reflexionó en voz alta el capitán del conjunto blanquiazul.

Y lógicamente, buscarán cambiar la dinámica, pero admite que los futbolistas no tienen una varita mágica. "Si supiéramos qué tecla tocar, lo intentaríamos. No debemos bajar los brazos, hay que insistir, mentalmente debemos ser fuertes ya que en estas situaciones nos puede perjudicar en nuestro juego", dijo. Por último, mostró su confianza en que los resultados acabarán llegando: "La victoria llegará. Fuera de casa demostramos que tenemos gol y números de play-off pero en casa no, y es lo que nos penaliza en este comienzo de campeonato. Pero hay tiempo de corregirlo", concluyó.