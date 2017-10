Nadal: "Quiero que las cosas se arreglen y no que mi país se divida"

El tenista mallorquín Rafa Nadal insistió en que es "un momento triste en España" por todo lo que está sucediendo con Cataluña, pero mostró fe en salir "adelante" de una situación en la que su único deseo es que "las cosas se arreglen" y no que el país "se divida".

"Es un momento triste para España, pero las cosas han acontecido así y debemos aceptarlas. Nací en un país democrático y creo en mi país y en sus habitantes, y todo lo que puedo desear hoy es que salgamos adelante. Me siento cercano a la gente de Cataluña y creo que este es el caso de la gran mayoría del país", expresó Nadal en la rueda de prensa previa a su participación en el Masters 1.000 de París-Bercy.

El balear, que no es la primera vez que da su opinión sobre este asunto, confesó que "es difícil responder" en un tema "muy sensible". "Todo lo que pudiera decir no convendría en un sentido u otro. Es delicado hablar libremente porque se puede hacer daño y ya se ha causado bastante daño a este tema y de hablar libremente. Quiero que las cosas se arreglen y no que mi país se divida", sentenció.