El Atlético Baleares cede otro empate en casa frente al Peralada

El Atlético Baleares sigue sin ganar en Son Malferit. Ante un Peralada ordenado y osado, los de Armando de la Morena han sido incapaces de imponer su mayor calidad y experiencia –enfrente estaba el filial del Girona– ante un rival metido en zona de descenso. Al final, empate sin goles (0-0). Resultado justo, media parte para cada equipo en un duelo en el que los protagonistas han sido visitantes, Soni y Cassaro.

El arranque ha sido del Peralada, con persión alta, en la salida de balón del Atlético Baleares, y queriendo tener el balón.

Sin embargo, las primeras ocasiones han sido de los blanquiazules, que cuando han rebajado el ritmo y han tenido el balón en su poder han sabido encontrar los agujeros en la defensa de los catalanes. Nacho Heras, muy activo, ha sido protagonista. Primero con un chut dentro del área que ha despejado a córner Vallho lanzándose al suelo. Y después, en una arrancada tras pase de Migue en la que, tras internarse en el área, ha recibido la entrada por detrás de Bambo, que ha tocado balón y jugador; el público y los blanquiazules han reclamado penalti.

La oportunidad más clara ha sido para el Peralada, en un contragolpe en el que Soni se ha plantado solo ante Klaus, que ha evitado el gol con los pies. El susto no ha hecho más que ratificar las sensciones de que en el encuentro mandaban los visitantes. Otra ocasión del Peralada, de Soni en un córner, no ha hecho más que ratificar que se jugaba a lo que quería el once catalán. El Baleares lo hacía a ritmo de diésel con el balón, pero sin claridad en su juego. Llegando al área más por inercia que por juego.

La gran ocasión ha llegado en el minuto 38, en unos minutos finales en los que el Baleares ha tirado de orgullo ante un rival que estaba siendo mejor. Un centro desde la derecha de Fullana lo ha empalmado Migue, en el área pequeña y en el segundo palo, fuera. Se ha reactivado el equipo de De la Morena, pero sin ser superior al Peralada hasta el intermedio.

El descanso le ha venido bien al Atlético Baleares. Para aclarar ideas y rebajar su ansiedad. Un chut al minuto escaso de Borja, atajado sin problemas por Cassaro, ha dejado entrever que los blanquiazules habían decidido dar un paso al frente.

Otro disparo, sin peligro, de Xisco, ha sido el preámbulo de la jugada más decisiva del duelo: la expulsión de Bambo, por doble amarilla, tras hacer una falta en el medio del campo. Excesivo castigo el recibido por el central del Peralada y más de media hora para el Baleares en superioridad numérica.

El conjunto blanquiazul ha visto mulitiplicar sus opciones de hacerse con los tres puntos y ha apretado el acelerador, a veces con cierta ansiedad, en busca de la portería de cassaro, que se ha convertido con el paso de los minutos en el mejor de su equipo con varias paradas de mérito. Borja, Gerard Oliva y Xisco han puesto en peligro la portería del Peralada. Sin ver premiada su puntería.

Los cambios, a falta de 15 minutos para el final, han dado aire a ambos equipos. En el Baleares, para reforzar la capacidad ofensiva; en el Peralada, para dar oxígeno a un grupo al que le empezaban a pesar las piernas. El tramo final del encuentro se ha vivido en el campo del Peralada, con el Atlético Baleares buscando el gol y los visitantes defendiéndose como podían.

Al final, resultado justo. La primera parte ha sido del Peralada, muy superior en el juego. La segunda fue del Baleares, que tuvo ocasiones pero sin ofrecer fútbol y dejando un poso de decepción en la parroquia blanquiazul.



Ficha técnica

Atlético Baleares: Klaus, José Ruiz, Villapalos, Manu, Malik (Julio Delgado,m.70), Borja, Fullana, Migue, Nacho Heras (Álvaro Sánchez, m.70) , Xisco Hernández y Gerard Oliva.

Peralada: Cassaro, Maxi Villa, Bambo, Erik Montes, Vallho, Pol Blay, Carbonell, Andazouana (Javi Sánchez, m.70), Clotet, Joel (Iu Ranera, m.57) y Soni (Corominas, m.70).

Árbitro: Alemán Pérez (Comité Canario). Amarillas a Migue y Maxi Villa. Roja, por doble amonestación a Bambo (m.54).