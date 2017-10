De la Morena: "Queremos ganar en casa por la afición y los jugadores"

Armando de la Morena es consciente de lo mucho que se juega el Atlético Baleares mañana domingo (12:00 horas, Son Malferit) en su confrontación ante el Peralada.

Tras superar su primer match-ball frente al colista, el Deportivo Aragón, toca ahora derribar el segundo obstáculo que le sale al paso: un Peralada, equipo vinculado al Girona, y que pese a su mejoría en la Liga no debería ser en condiciones normales rival para un Baleares que, solo por momentos, ha demostrado en lo que se lleva de campaña su potencial real. Tras cinco jornadas como local en las que solo se han sumado cuatro empates y se ha sufrido una derrota, toca a la sexta ganar. Y solo ganar. Lo demás solo se podría calificar como fracaso para un once blanquiazul a priori muy superior a su rival de mañana.

Por todo ello, solo le vale al Baleares los tres puntos. Así lo reconoció De la Morena: "Afrontamos el partido con optimismo. Queremos ganar en casa por la afición, por los jugadores, que están haciendo un buen trabajo y por la gente que trabaja dentro del club". Y también por Rodri, lesionado en Zaragoza: "Nos ha pedido la victoria contra el Peralada; quiere estar para la promoción de ascenso, así que nos ha pedido que lo demos todo para que él pueda estar en los últimos partidos. Es un aliciente más para toda la plantilla de poder ayudar al compañero".

Rodri, baja de 7 a 9 meses



Precisamente, el club informó ayer que Rodri "tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y también el menisco externo" y el médico del club, Gonzalo Barrantes –que prevé la operación "en dos o tres semanas"– considera que estará de baja "de siete a nueve meses".

En cuanto a la baja de larga duración que supone la lesión del delantero Rodrigo Cuenca, De la Morena explicó: "Es el punto negro de la victoria del otro día. Además, se produce en un chico que en las últimas semanas se había hecho acreedor de coger más minutos dentro del equipo. De hecho, jugó de titular en Zaragoza y era un futbolista que nos iba a aportar muchas cosas a lo largo de la temporada, porque se veía que de cada vez iba a más. Le deseamos una pronta recuperación. Seguro que lo hará con su talante, que es bastante positivo y seguro que cuando vuelva será un jugador importante, porque es muy joven y le queda mucha carrera futbolística por delante".

Armando de la Morena reconoció que el triunfo en tierras aragonesas ha propiciado una semana de trabajo más tranquila para el colectivo. "Había partidos, sobre todo en casa, que habíamos merecido la victoria por ocasiones y por juego, pero no conseguíamos ganar y nos preguntábamos qué teníamos que hacer más para conseguirlo. El otro día sí que logramos ganar, y eso nos permite querer coger una buena racha y tirar para adelante".

Sobre si mañana domingo repetirá once –salvo Rodri– con repecto al partido frente al Deportivo Aragón, el madrileño esconde sus cartas. "No está definido. Estamos pendientes del entrenamiento de mañana –por hoy sábado– y estamos valorando una serie de cosas importantes para nosotros, pero irá en la misma línea salvo algún retoque", indicó, matizando que los errores defensivos que últimamente sufre su equipo "son, más que nervios, errores puntuales. No es habitual porque son acciones técnicas muy sencillas de manejar y hacer. No es lo normal que este tipo de errores se produzcan".

Y sobre los jugadores que pueden volver a una convocatoria, no ocultó De la Morena su satisfacción por este hecho: "Estamos contentos por recuperar a Julio Delgado, porque nos da verticalidad, diferente a lo que tenemos en la plantilla. También Kike está a punto de reaparecer, Biel (Guasp) estará para el fin de semana y Uche la semana que viene vuelve con el equipo. Hemos pasado un mes un poco difícil en cuanto a efectivos y queremos ese nivel de competitividad".