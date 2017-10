El atleta Miquel Capó saca a la luz su autobiografía: ´Correr para vivir´

"Muchas veces me preguntan por qué corro. Correr es ponerse metas y esforzarse por alcanzarlas. Correr es superarse a uno mismo. Correr es no rendirse, y tiene mucho de libertad", explica Miquel Capó, deportista pobler especializado en carreras por montaña y pruebas de ultrail que acaba de conseguir un nuevo reto: sacar a la luz el libro 'Correr para vivir', su autobiografía.

Para poder publicar su obra, Miquel Capó se puso en contacto con la editorial 'Libros.com', que ha abierto una campaña de crowdfunding o micromecenazgo para recaudar los 8.000 euros necesarios para editar un libro de gran calidad, repleto de fotografías de las carreras de Miquel Capó.

Un, una vida dedicada al deporte. "He podido cumplir la mayoría de mis sueños gracias al esfuerzo diario", cuenta Capó.la tradicional carrera que se disputa en su pueblo,

A partir de ahí, el trabajo continuo y su estancia en el Ejército, entre otros, hicieron que mostrase sus cualidades como atleta. Años después llegaron los inicios en el triatlón y duatlón, entrenamientos en el CAR de Barcelona y la participación con la selección española. Pero no se detuvo allí, Miquel Capó se convirtió en un atleta multidisciplinar. Llegaron también las lesiones, pero nunca han conseguido detenerle. Ha competido a lo largo de estos años en multitud de carreras de todas las disciplinas a nivel nacional e internacional. Y las más importantes se describen en este libro, destacando también un récord mundial: 24 horas seguidas corriendo en cinta para combatir la esclerosis múltiple.

"He corrido en decenas de países. Por montaña, arena y asfalto. Algunos sueños se han cumplido, y otros no, pero jamás me he rendido. En 'Correr para vivir' quiero hablaros de superación, de ilusión, de lo que implica dedicar una vida a correr", sentencia Miquel Capó al hablar del porqué de este libro, cuyos beneficios irán destinados a ASPANOB (Asocación de padres y madres con niños enfermos de cáncer).