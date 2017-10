El futbolista Biel Company dona 1.500 euros a la UIB para la investigación del Alzheimer

Hacía meses que la idea le rondaba la cabeza y esta mañana ha podido cumplir su ilusión. El futbolista Biel Company, exjugador del Mallorca y que ahora milita en el Pafos, de la Primera División de Chipre, ha decidido donar los beneficios de su exitoso Campus, que celebró en julio en su Maria de la Salut natal, a la investigación del Alzheimer. "Por desgracia me ha tocado vivirlo de cerca desde que uno de mis abuelos lo padece. Sé lo difícil que es, no solo para él sino también para toda la familia y este es el motivo que me ha llevado a dar este paso porque he visto de primera mano lo dura que es esta enfermedad", explica vía telefónica a DIARIO de MALLORCA.



El defensa no ha podido acudir al acto celebrado esta mañana en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y en el que se ha formalizado la donación de la cantidad de 1.500 euros para favorecer la investigación en neuropsicología del envejecimiento mediante una beca de colaboración.



Sin embargo, ha estado representado por su hermano Pere Antoni Company, que ha firmado el convenio junto al rector Llorenç Huguet, el director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), el doctor Fèlix Grases y con el doctor Jordi Llabrés, vicerrector de Innovación y Relaciones Institucionales, entre otros.



La UIB ha informado que convocará la beca y fijará las condiciones mediante una convocatoria pública para la adjudicación de esta ayuda que proporciona el futbolista, que resta importancia a su gesto, nada habitual entre sus compañeros de profesión. "Esto no es nada, es lo normal", responde con su característica humildad cuando es preguntado por este periódico. "Estoy orgulloso de poder ayudar con mi granito de arena", subraya.



Company explica que no solo organiza el Campus, que tuvo unos cien participantes el pasado verano, para centrarse únicamente en el fútbol: "Cuando decidimos hacerlo teníamos dos objetivos fundamentales, el primero es enseñar a los niños nuestro deporte y sus valores y disfrutar mientras lo hacemos, y el segundo es que, si da beneficios, pues ayudar a la gente. El primer año apoyé al equipo de fútbol en el que empecé a jugar, el Mariense, con el material y algo de dinero, pero este año he decidido destinarlo a la investigación del alzheimer porque lo he vivido muy de cerca".