Mir ve cerca el título

"He vuelto a disfrutar como un enano". Es una frase hecha con la que todos nos entendemos. Es una frase que le va como anillo al dedo al nuevo Joan Mir (Honda), el líder, el favorito, el candidato, el preferido de todo el mundo para conquistar, el próximo domingo, en el precioso circuito de Phillip Island (Australia), junto al mar de Tasmania, el título mundial de Moto3, que tanto ha perseguido y que tanto, tantísimo, se merece. Mir, que falló el pasado domingo en su primera pelota de partido en el Gran Premio de Japón que se celebró en Motegi, ha demostrado, nada más pisar Australia, que sigue siendo el mismo de siempre, continúa siendo el mejor y más veloz de la pequeña parrilla y, sin duda, tiene todos, todos, los números para coronarse nuevo rey el domingo.

Mir (Honda, 1.37.111 minutos) ha estado muy por delante de todos sus compañeros de parrilla y, también sí, de los dos pilotos que le siguen en la general del Mundial, el italiano Romano Fenati (Honda, 6º ayer, a 0.857 segundos del mallorquín) y el español Aron Canet (Honda, 2º, a 0.230 segundos). Decir que Fenati, el único que puede evitar el domingo la coronación de Mir (ha de ganar y que el mallorquín no sea segundo) sufrió un aparatoso accidente y suerte tuvo de no hacerse daño pues fue feo, feo, feo, saliendo por encima de la cúpula de su Honda.

"Estoy muy, muy, contento de cómo ha ido el día de hoy (por ayer). Se puede decir que he recuperado las sensaciones de las que he disfrutado todo el año, me siento fuerte aquí donde el viento es un enemigo grande, pero lo hemos controlado bien. Esperemos que el tiempo siga así y nos respete", comentó Mir, nada más salir del box tras reunirse con sus técnicos para analizar los dos primeros entrenamientos de este viernes. El mallorquín no quiso hablar de su máximo rival, Romano Fenati, al que le deseó que no se hiciese daño "pues quiero ganar con todos en la pista".

Antes de pisar Australia, Mir, tras el desastre de Motegi (lluvia, malos entrenamientos, puesta a punto deficiente, sanción de seis puestos en la parrilla por una ilegalidad cometida en Aragón?), solo pidió "un fin de semana normalito" y la verdad es que lo parece. "Sí, sí, todo funciona a las mil maravillas y lo único que hemos de hacer es alargar esta buena sensación que hemos tenido nada más subirnos a la moto de nuevo". "Al final lo que he hecho ha sido borrón y cuenta nueva, olvidándome de lo ocurrido hace pocos días en Japón y ya está. Sabía que lo íbamos a lograr nada más llegar aquí, una pista que me encanta, aunque en las dos veces que he corrido me tirasen", señaló Mir, que está tan contento que incluso se ve capaz de ganar aunque llueva.