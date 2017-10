Xisco Hernández: "Nos toca dar a todos un poco más en los partidos"

Xisco Hernández hace autocrítica. Uno de los capitanes del Atlético Baleares destacó tras la sesión preparatoria de ayer la importancia que tiene para el equipo el compromiso del domingo ante el Deportivo Aragón, con las miras puestas en recuperar el terreno perdido en las últimas jornadas, tras cosechar cinco partidos consecutivos sin sumar los tres puntos.

"Estamos preparando otra semana más, concentrados porque es importante ganar fuera de casa y coger confianza", relató el futbolista que también incidió que "no es presión lo que sienten, son ganas de lograr los tres puntos y volver a la senda de la victoria". El fin de semana se enfrentan a un equipo que no ha ganado todavía en la presente temporada y que cierra la clasificación del grupo tercero, aunque aseguran que confiarse de la endeblez del rival no es el camino: "No debemos confiarnos con el colista, pero sí jugar con confianza y ser nosotros mismos".

Sabedores de que una nueva decepción en tierras aragonesas podría tener consecuencias funestas para su técnico, Armando de la Morena, Xisco fue claro: "La ley del fútbol siempre la paga con el entrenador pero tenemos que dar todos un poco más, los que jugamos, trabajar y seguir luchando, siendo positivos".' concluyó el media punta mallorquín.

El Baleares, tras pasar la sesión preparatoria de ayer jueves en Son Malferit en vez de hacerlo en el Príncipes de España, debido a las fuertes lluvias caídas ayer sobre Palma, se ejercitará hoy a partir de las 10 en el polideportivo del polígono de Son Castelló para ultimar la preparación de cara al partido que este domingo debe jugar el equipo de Armando de la Morena.



Delgado apura su recuperación



El futbolista gallego Julio Delgado empieza el tramo final de su recuperación desde que a principios de septimbre sufriera un esguince de tobillo de grado 2 que le obligó a retirarse del terreno de juego en el partido de Copa del Rey ante la Ponferradina. Pese al buen ritmo que lleva en los últimos entrenamientos, será difícil que el extremo pueda ir convocado para el partido de este domingo ante el Deportivo Aragón. Uche, Kike y Guasp lo tienen claro: aún no les toca.