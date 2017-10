Equipos ´aspirina´ para salir de la crisis

Todo lo que no sea sumar los nueves puntos podría acarrear consecuencias de diversa índole para una plantilla en la que parece claro que algo pasa. Y no solo en la dirección técnica. Los futbolistas -no todos- también tienen mucho que decir al respecto. Y por el escaso fuste que en principio presentan los próximos tres equipos con los que se enfrentará el Atlético Baleares, los blanquiazules no pueden fallar. Bajo ningún concepto.

Por diversos motivos, Aragón, Peralada y Peña Deportiva son en estos momentos los tres peores equipos de la categoría. Contrincantes a los que casi todos han superado hasta el momento. Rivales a priori asequibles para que paguen los platos rotos del estropicio de trayectoria que protagoniza el Baleares.

El Deportivo Aragón, equipo al que se enfrentan este domingo en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza es colista por méritos propios. Incapaces de ganar un solo partido tras nueve jornadas disputadas, ha perdido sus dos últimos encuentros en casa de forma clara, 0-4 ante el Elche y 0 a 2 frente a Valencia Mestalla. Lleva los mismos goles marcados que el Baleares, nueve, pero lleva encajados casi el triple, 20. Es el conjunto más goleado de los cuatro grupos de Segunda B, lo quedemuestra la endeblez de su zaga, siendo todo un chollo para los ataques rivales. Todo lo que no sea ganar este domingo podría considerarse un tropezón en toda regla.

En cuanto al Peralada, ligeramente mejorado respecto al equipo que arrancó la Liga con lo puesto frente al Real Mallorca, poco a poco va levantando el vuelo tras empezar con cuatro derrota seguidas. En casa se va afianzando -imbatidos desde la quinta jornada- y como visitantes comienzan a asomar la cabeza. Dos empates frente a Sabadell y Deportivo Aragón le han dado alas, aunque la derrota frente al Hércules en la última jornada tras tener el triunfo en sus manos ha supuesto un frenazo en seco para los gerundenses. Con todo, y pese a su condición de equipo filial del Girona, no debería ser rival para el Baleares cuando lo reciba el próximo día 29 en son Malferit.

Y de la trilogía de equipos ´aspirina´ a los que tocará enfrentarse el Baleares, queda el más difícil de los tres: la Peña Deportiva. Por ser un derbi, por jugarse en Santa Eulària -cesped artificial y dimensiones reducidas- y por lo ajustado de los resultados protagonizados por el equipo de Dani Mori, se presume como el más complicado de los tres rivales.