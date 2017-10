El Palma Futsal quiere más

El Palma Futsal quiere dar hoy continuidad a la racha de resultados en la quinta jornada liguera en la que recibe al Santiago Futsal (20:30 horas). El conjunto balear encadena tres triunfos ante el Levante, Peñíscola y Real Betis, en la Copa del Rey, y se halla en su mejor momento del curso. Los de Vadillo escalan posiciones tras conseguir un punto en las primeras dos jornadas y no quieren cortar una dinámica que les mete de lleno entre los mejores de la Primera División.

Uno de los objetivos de esta temporada es ser fiables en casa y que Son Moix sea la base de conseguir éxitos esta temporada con el apoyo de un público que asiste en masa a cada partido. El rival este viernes será el Santiago Futsal que cuenta con un solo punto en el casillero tras los primeros cuatro encuentros oficiales. Ha perdido tres partidos y consiguió el empate la semana pasada en su feudo ante el Aspil Vidal. Pese al comienzo del conjunto gallego, el Palma Futsal no se fía del rival, un histórico de la máxima categoría y que siempre compite a un buen nivel.

Antonio Vadillo contará con toda la plantilla para el encuentro con la excepción de Éder, lesionado. "Lo más importante es tener los pies en el suelo y no creer que lo tenemos todo hecho. Todo está muy igualado. Es bueno tener confianza pero saber manejarla también", dijo. "Estamos con la confianza de los resultados, ahora se reflejan en la clasificación y tenemos que seguir en esta línea. No nos podemos confiar. Ahora que tenemos la posibilidad de afianzar la racha tenemos que seguir así", apuntó. El técnico isleño argumenta la mejora en los resultados en que "estamos saliendo conectados a los partidos y cuando un equipo como nosotros juega a su máximo potencial es difícil de batir. Es un punto que estamos mejorando y es un punto a nuestro favor. Hay que seguir siendo intensos". Sobre el rival, Vadillo apunta que "vendrán con necesidad de los puntos, quizás algo de ansiedad, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino y con los pies en el suelo. Es una oportunidad para afianzarnos en los puestos de arriba en la clasificación y tenemos que ser conscientes que de Son Moix no se pueden escapar los puntos".



Visita desde Suecia

Por otra parte, John Ahlberg, entrenador del Falcao Futsal Club sueco está presenciando esta semana la metodología de un equipo de la Primera División para aprender cómo trabaja y aplicar ese conocimiento en su club.

Por último, Son Moix se teñirá de rosa en la lucha contra el cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebrará el próximo 19 de octubre. El Palma Futsal abanderará la causa de la mano de la delegación balear de la Asociación Española Contra el Cáncer y se pondrán en marcha numerosas iniciativas para la sensibilización de esta enfermedad.