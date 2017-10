De la Morena: "Me voy molesto porque hemos sido inferiores"

A Armando de la Morena no le salen las cuentas. Su equipo, el que debía luchar por las plazas de play-off, surca los puestos de la media tabla con más pena que gloria. Ayer sumó su segunda derrota de la temporada, su cuarto partido sin conocer la victoria y rompió con el talismán que le acompañaba lejos de Son Malferit. Tras el encuentro, el madirleño no pudo ocultar su malestar: "Me voy molesto porque hemos sido inferiores al rival y eso, hasta ahora, no nos había pasado durante la temporada".

De la Morena también habló del garrafal error de Sergio Sánchez que propició el gol del Sabadell en el minuto 21 del encuentro, un fallo muy parecido al que sufrió el equipo en el encuentro ante el Olot. "Creo que la semana pasada nos penalizó muchísimo un error así y hoy (por ayer) ha pasado algo parecido. Es normal que los chicos se sientan un poco angustiados porque al final son los que más se preocupan por este tipo de problemas", zanjó.

El capitán del Atlético Baleares, Francesc Fullana, coincidió con el técnico sobre el mal partido labrado por los balearicos: "Hemos hecho uno de los peores partidos en lo que llevamos de temporada. Ha habido dudas, no hemos hecho salidas claras y se han aprovechado de esas indecisiones".

"La intención y la filosofía que tiene el cuerpo técnico es de querer jugar y ser fuertes. No podemos tener dudas y debemos estar convencidos del juego que debemos proponer. Si queremos la pelota y ser protagonistas, hay que tener confianza", explicó.