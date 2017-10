Marco Asensio indigna a Palestina con un polémico tuit

Una foto, dos palabras y una bandera en un tuit han bastado para que Marco Asensio, jugador mallorquín de la selección española, haya desatado las iras de miles de personas.



En la imagen, aparece en primer plano el centrocampista del Real Madrid y, al fondo, el Muro de las Lamentaciones, sagrado por los judíos, y la Cúpula de la Roca, venerada por los musulmanes. En la misma imagen aparece también la Explanada de las Mezquitas.



En el texto Asensio escribe "Visita cultural", y lo acompaña con un emoticono de la bandera de Israel. Y ese ha sido el motivo de miles de comentarios (más de 12.000) en las redes sociales contra el jugador mallorquín, que parece desconocer que está en la Jerusalén ocupada por los israelíes en 1967 y anexionada en 1980 por decisión unilateral no reconocida por la comunidad internacional. Es la zona de la capital situada al este de la Línea Verde, la línea del armisticio que divide el oeste y el este de la ciudad, donde Palestina pretende establecer su capital.





han respondido miles de personas a Marco Asensio, que ha visto como su timeline se inundaba de miles de emoticonos con la bandera palestina., "esto es Palestina, no Israel", "has usado la bandera equivocada" o "¿Por qué haces enfadar a tus seguidores árabes con la bandera de la ocupación? Es Palestina", han sido algunos de los comentarios que ha recibido el jugador mallorquín, algunos de ellos insultantes. Muchos le piden también una rectificación.No obstante, aunque predominantes no todo han sido críticas para el jugador mallorquín, que también ha recibido el apoyo de proisraelíes: "Es Israel" o "Bien dicho Marco, has dicho la verdad. No prestes atención a los que te critican", afirman algunos.También la, en la que juega Asensio y que se enfrentará a Israel en un partido intrascendente tras vencer a Albania en la fase previa del Mundial de Rusia, ha visitado el Muro de las Lamentaciones.