Trentin agranda su palmarés este año con otra París-Tours

El ciclista italiano Matteo Trentin, corredor del Quick Step, sumó su segunda victoria en la París-Tours, tras imponerse este domingo al esprint a sus compañeros de escapada, el danés Soren Kragh Andersen, segundo, y al holandés Niki Terpstra, que concluyó en la tercera plaza.



Dos años después de inaugurar su palmarés en la clásica francesa, el corredor italiano, que invirtió un tiempo de 5h 22:51 en completar los 234,5 kilómetros del recorrido, volvió a ser el más rápido en la avenida Grammont, culminando el excelente trabajo del Quick Step, que dominó por completo la prueba.





Quelle victoire et quelle fin de saison pour @MATTEOTRENTIN ! / What a win and what a season for M. Trentin! ??#ParisTours pic.twitter.com/OMXWgyJA1D