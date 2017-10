De la Morena apela a la tranquilidad

Penúltima sesión preparatoria la celebrada ayer por parte del Atlético Baleares con vistas al partido de mañana contra el Sabadell. Pese al empate -tercero consecutivo en casa- frente al Olot y que hasta la cuarta plaza se está poniendo cara -ya a tres puntos del Cornellà- el técnico blanquizul Armando de la Morena no pierde la fe en su manual de estilo. Un libreto imaginario que de momento le sirve cuando juega lejos de Palma pero que en su propio feudo no funciona.

La Nova Creu Alta (12 00 horas) será testigo mañana domingo de un partido entre dos equipos que ya se ven apretados por las urgencias clasificatorias, y cuyo arranque no ha sido convincente. Y en el caso de los mallorquines, lo harán con las bajas ya habituales de Kike, Uche y Julio Delgado.

De hecho, el técnico madrileño no quiere saber nada de lo que sucedió la pasada jornada en casa frente al Olot. El empate final deja bien a las claras que en casa el equipo no acaba de funcionar. De la Morena no opina así. "Nos sentimos cómodos fuera y en casa, el otro día tuvimos contra el Olot 24 acercamientos, ocho ocasiones muy claras y alguna que otra opción polémica y en la que no tuvimos suerte. Aquí en casa estamos generando, pero no entran, mientras que fuera sí que está entrando la pelota", comentó.

Dejando ya a un lado el error del joven Manu Farrando, y que le costó el 0 a 1 a los blanquiazules -"no hay que señalar a nadie, es un error puntual, cualquiera puede cometer un error humano"-, De la Morena apenas piensa modificar su dibujo táctico e integrantes del mismo: "Algún cambio puede que haya, pero tampoco habrá muchos. Tranquilidad en este aspecto", mientras que en la portería, de momento, no se sabe nada. "Todavía no he hablado con los porteros, no saben lo que vamos a hacer. Nosotros sí lo tenemos claro, pero ya se verá".

Pese a los números del Sabadell en su estadio -tres empates, no sabe ganar en casa- los arlequinados no dejan de ser un conjunto que históricamente se le da muy mal a los blanquiazules. "El Sabadell es un rival difícil, tiene un campo grande, con una buena afición. Ya sabemos que aquí todos los rivales son complicados y nos lo van a poner difícil", indicando que se trata de un equipo "que defiende bien, que se junta mucho y que hacen muchas contras. Habrá que contrarrestar el potencial que tiene nuestro rival", señaló el técnico blanquiazul.

El estilo



Para De la Morena lo que no es cuestionable es "nuestro estilo, nuestra seña de identidad, nuestro sello como equipo, y en el cual los jugadores se sienten cada vez más cómodos". "Yo veo que van evolucionando, y que la cosa cada vez va a mejor, salgan o no los resultados", recordando que frente al Olot "demostramos superioridad, creamos ocasiones, tuvimos infortunio con los palos, etc... no todos los días tendremos esa mala suerte, algún día nos tendrá que sonreír", concluyó.