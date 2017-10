El Iberostar Palma asalta Barris Nord

El Iberostar Palma conquistó el primer triunfo de la temporada al vencer en la complicada pista del Força Lleida por un resultado de 89 a 94 en un encuentro en el que los jugadores de Xavi Sastre supieron sufrir y resolver en los momentos delicados. Esta alegría hace olvidar el duro tropiezo en el estreno en Son Moix ante el Prat y da confianza a los mallorquines en la siempre difícil pista de los mallorquines.

Atrevido inicio de partido en ambos lados de la pista con dos equipos que buscaban rápido acciones de canasta. Este juego parecía favorecer al conjunto catalán, que liderados por el serbio, Djukanovic (6 puntos en el cuarto) empezaron mandando en el marcador por un resultado de 15 a 12 en los primeros cinco minutos de partido.

Un triple de Joan Tomàs igualó el duelo a 15 puntos y dio impulso al equipo. Palma empezó a encontrar su juego en ataque, pero los locales no se dejaron intimidar y aguantaron gracias un juego muy intenso y rápido que les permitió cerrar el primer cuarto con ventaja (25-21). El Iberostar Palma entró en una sequía anotadora debido a falta de ideas en su ataque, mientras tanto el Força Lleida aprovechaba para seguir con un buen ritmo anotador que le alejaba a 7 puntos (34-27) a falta de 6:50 para el descanso.

Grossembacher anotó de tres, pero rápidamente la respuesta rival fue otro triple. Los de Xavi Sastre consiguieron reducir la diferencia gracias a una mejora del acierto en su ataque, pero seguían sin conseguir parar la verticalidad del equipo local llegando al minuto seis de periodo por debajo con un resultado de 39 a 35. El Iberostar Palma mejoró en ataque encontrando a sus referentes y mejores situaciones de tiro. Pero esto no fue suficiente para dar la vuelta al marcador y se fue al descanso cinco puntos abajo (47 a 42).

En la reanudación los baleares espabilaron y con un parcial de 3 a 9 después de una canasta de Tau Slezas se colocaron por delante (50-51). La grada del mítico pabellón apretó muy fuerte, pero el Iberostar se mantuvo firme y duro para finalizar el tercer cuarto por delante con un marcador de 60 a 65 a su favor.

El último cuarto no podía empezar peor para los de Xavi Sastre. El Força Lleida se adueñó del control del rebote y puso la directa para imponer un parcial de 6-0 que les devolvía el control del marcador a los primeros 2 minutos de cuarto (66-65). Mockford salió al rescate con varios triples, aunque el Lleida no bajaba los brazos. A falta de 3:14 para el final la ventaja era de seis puntos para los isleños (77-83), pero los últimos instantes fueron de infarto. En el último minuto en juego el Força Lleida se acercó de nuevo forzando tres tiros libres y el marcador reflejó un igualado 85 a 88 a falta de 18 segundos. Los de Xavi Sastre aguantaron bien la ventaja y no fallaron desde el tiro libre para acabar logrando la primera victoria por un resultado de 89 a 94. Primera sonrisa del curso, pero seguro que llegarán más.