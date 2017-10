Vadillo: "Hemos dado un paso atrás en defensa, es lo que me preocupa"

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, respira más tranquilo después de sumar la primera victoria de la temporada y mira con buenos ojos la complicada visita de mañana a Peñíscola. "Nos han pesado los dos puntos que perdimos ante el Jaén con 0-3 y se nos quedó cara de tontos. Eso se tradujo en ansiedad en el partido ante el Levante. Conseguimos la primera victoria y ahora estamos más tranquilos", dijo ayer en la sala de prensa del Palau de Son Moix.

El jerezano considera que tienen mucho margen de mejora. "Debemos crecer en defensa porque cometemos muchos errores todavía", comentó. Mañana visitan la pista del Peñíscola RehabMedic, un rival directo y ante el que los resultados no han sido buenos en las últimas temporadas en tierras castellonenses. "Lo que más me preocupa es mi equipo porque conozco bastante al grupo, llevo mucho tiempo con ellos, conozco a los nuevos, sé del potencial que tenemos a nivel individual, sé del potencial que hemos demostrado en la pretemporada en el colectivo. Es verdad que hemos dado un paso atrás en defensa y lo tratamos de recuperar, eso es lo que realmente me preocupa. Si nosotros jugamos a un alto nivel somos muy difíciles de bati, pero si lo bajamos somos vulnerables", reflexionó.