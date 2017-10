Philippoussis y Corretja se divierten

La ´Legends Cup´ 2017 levantó ayer el telón de su tercera edición. El millar de espectadores que pobló las gradas de la pista central del Palma Sport & Tennis Club disfrutó con las victorias del australiano Mark Philippoussis y el catalán Àlex Corretja. Ambos lideran así sus respectivos grupos del cuadro individual tras la primera jornada de competición.

Philippoussis doblegó al sueco Thomas Enqvist en dos parciales (6/4 y 7/6) en un entretenido encuentro, con alternancias en el marcador y un largo desempate de hasta veinticuatro puntos en el segundo set (13-11). Finalmente el 'aussie' terminó imponiéndose para sumar su primera victoria en el Grupo A. Corretja también estrenó su casillero de triunfos tras lograr deshacerse del británico Tim Henman (6/3 y 6/4) en el partido del Grupo B que cerraba la jornada inaugural del evento del ATP Champions Tour.

En el segundo día entrará en escena el palmesano Carlos Moyá. El vigente campeón iniciará la defensa del título, no antes de las 20h, ante Mark Philippoussis. Precisamente el australiano puede sellar su pase para la final en caso de doblegar al mallorquín. Ambos protagonizaron unas semifinales del US Open, en 1998, con victoria del australiano. Además de una final de Copa Davis, en 2003, donde Moyá dio el punto al equipo español en Melbourne y sobre hierba. El partido que abrirá la jornada de hoy, no antes de las 18h, será el encuentro entre Tim Henman y Fernando González. El tenista de Oxford disputará su segundo y último partido de la fase de grupos para hacer valer sus opciones de llegar al domingo. Mientras que, el chileno, mantiene intactas sus credenciales al no haber debutado todavía.

Los tenistas que descansan, Corretja y Enqvist, amenizarán el intervalo entre los duelos individuales disputando la exhibición de dobles junto a jóvenes promesas sub14 de la 'Friendship Cup'. El catalán y el sueco saltarán de nuevo a la pista, tras el encuentro entre Moyà y Philippoussis, para enfrentarse en dobles a la dupla sueca formada por Mats Wilander y Mikael Pernfors.

En el apartado social la 'Legends Cup' 2017 fue apoyada por el Real Mallorca por segundo año consecutivo. Coincidiendo con su primera visita a la isla como presidente de la entidad, Andy Kohlberg repitió asistencia al certamen de laureados. El ex tenista estadounidense guarda amistad con algunos de los participantes y no quiso perderse tampoco la tercera edición.

Con una entrada discreta y acompañado por su esposa, presenció el primer encuentro individual desde el segundo piso del complejo reservado para celebridades e invitados. Posteriormente llegó Maheta Molango, liderando la representación institucional, junto con Javier Recio, director deportivo; Vicente Moreno, técnico del primer equipo; además del también accionista del club Graeme Le Saux.