El Iberostar Palma necesita ganar para olvidar el tropiezo del estreno

El Iberostar Palma empezó el curso con una derrota en casa ante el Prat y, esta noche (21 horas), quiere redimirse de ese tropiezo con una victoria en la cancha de otro rival directo como es el Actel Força Lleida. Todos los jugadores verdinegros, excepto Roger Fornas, que sigue de baja, están en un estado físico "perfecto" para afrontar un nuevo compromiso liguero.

Si el Palma no empezó la temporada de la mejor manera posible, tampoco lo hizo el Lleida, que cayó en la jornada inaugural en la cancha del Barça B. Por ello, ambos llegan heridos al segundo encuentro con la mirada puesta en sumar su primer triunfo de la temporada para no caer al fondo de la tabla ya desde el inicio de curso. Ambos equipos se enfrentaron en pretemporada en tierras catalanas con un apretado triunfo de los de Sastre, aunque esa cita no sirve mucho de referencia porque el contexto del duelo es distinto y ambos equipos se midieron en la fase inicial de la pretemporada sin mucho trabajo construido.

El Palma visita una cancha complicada de la Leb Oro, el Barris Nord de Lleida. Un escenario magnífico para un partido de baloncesto que acostumbra a presentar un gran ambiente. Además, enfrente se encontrará un exjugador verdinegro, el catalán Miquel Feliu, que desde su regreso a tierras leridanas está volviendo a mostrar una de sus mejores versiones para ser pieza importante del equipo de Borja Comenge. Si Sastre no puede contar con una pieza importante de su equipo, Fornas, el Lleida también tendrá una baja de mucho peso. El americano Timothy Derksen no estará a disposición de su técnico por una lesión importante que le apartará de las canchas todavía dos meses más. Derksen llegó a Lleida para ser pieza fundamental y hoy no podrá ayudar a sus compañeros.

Xavi Sastre



Por su parte, el técnico del Iberostar Palma, Xavi Sastre, explicó ante los medios de comunicación que la derrota de la primera jornada puede ser un toque de atención para su equipo. El entrenador reconoce que ha visto a sus jugadores más centrados durante toda la semana de entrenamientos y espera una reacción inmediata ante el Lleida. "Ha sido una semana un poco difícil después de perder el primer partido sin competir, hemos estado decepcionados con nosotros mismos, pero pensando en positivo puede ser bueno porque puede hacernos reaccionar. Hemos aprendido", dijo Sastre. En este sentido, el técnico mallorquín explicó que los jugadores le transmitieron durante la semana "que han hecho autocrítica" y les ha visto "más metidos" durante las sesiones. En cualquier caso, Sastre avisa que Barris Nord es un escenario complicado y espera un equipo agresivo porque el Palma necesita igualar la intensidad del Lleida para "tener opciones reales de ganar" el partido.

Por su parte, el base Sergi Costa reconoce que el equipo ha "aprendido" que no se puede relajar. "Esperábamos empezar bien en casa y estábamos un poco decepcionados a principios de semana pero ahora ya pensamos en Lleida", manifestó el jugador. El jugador advirtió que los catalanes "también necesitan la victoria".