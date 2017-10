El Iberostar Palma vuelve a recibir el "importante" apoyo de Air Europa

El Iberostar Palma y Air Europa escenificaron ayer en la sede de Globalia la renovación de colaboración, aunque con una aportación menor a la de años anteriores, tal y como ha acordado la aerolínea con los principales clubes deportivos de Balears.

La compañía de aviación ha dejado de ser el patrocinador principal de la entidad de la Playa de Palma, pero sigue su importante colaboración con la entidad con unas condiciones "similares pero con menor aportación económica". "En los últimos tiempos nos hemos visto obligados a ciertos recortes a los distintos patrocinios deportivos pero no por ello significa que no sigamos colaborando. Son casi diez años de colaboración con el club y no vamos dejar de lado al principal club de baloncesto de Baleares", confirmó el subdirector general de Air Europa, Richard Clark, durante el acto.

El presidente del Bahía San Agustín, Guillermo Boscana, mostró su agradecimiento a la compañía por el apoyo recibido duranto todos los años de colaboración como espónsor principal y espera mantener con este apoyo en el futuro. "Que este año hayan disminuido su aportación es una cosa que no nos ha gustado, pero lo hemos asumido. Le tenemos que dar las gracias por todo lo que hemos vivido estos años. La colaboración sigue siendo muy importante. Esperamos poder seguir con esta colaboración en un futuro y, si en algún año la podemos mejorar, será bienvenido", manifestó el presidente, que no desveló la cifra que percibirán. El acuerdo entre el Bahía San Agustín y Air Europa no es una excepción, sino que responde a la nueva línea de colaboraciones de la aerolínea con los principales referentes del deporte balear. En este sentido, Clark destaca las "facilidades para renegociar el acuerdo con todos los clubes" con los que mantiene este acuerdo "con menor aportación económica" que en los últimos años.



Desayuno solidario

Antes de presentar la renovación de colaboración los jugadores del Iberostar Palma Carles Bivià, Roger Fornas y Rafa Huertas, junto al técnico, Xavi Sastre, sirvieron los desayunos de AEA Solidaria en la misma sede de Globalia a los empleados de la empresa con sede en Llucmajor. Richard Clark quiso agradecerles que "hayan estado colaborando con AEA Solidaria" en uno de sus proyectos en la República Dominicana, a la que se van a destinar los beneficios del desayuno organizado ayer en Globalia.