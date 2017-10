Mavi: "Estoy viviendo un sueño"

Era un secreto a voces, pero ayer el Movistar Team lo hizo oficial: Mavi García es ya nueva integrante de la escuadra telefónica femenina. La ciclista mallorquina, de 33 años y que hasta ahora militaba en el Bizkaia-Durango, se convierte en la columna vertebral de un proyecto que oficializa su salida al pelotón UCI Women en 2018.

"Estaba esperando algo así, es un sueño hecho realidad. En España no existía ningún equipo de estas características. Es cierto que hay equipos UCI, pero no son realmente profesionales o con el dinero y los medios que puede tener un equipo como este. Que haya llegado algo así y además con un equipo español, es algo que no me podía imaginar", relataba ayer la palmesana a DIARIO de MALLORCA, tras conocerse la noticia.

El fichaje de Mavi por el Movistar afectará, eso sí, a su carrera como duatleta. La doble medallista mundial en esta disciplina deberá dejar aparcada una de las especialidades en las que, hasta el momento, mejores resultados había obtenido. "Supongo que tendré que hacer un pensamiento en cuanto al tema de duatlón, deberé estar muy centrada con el equipo y es algo que lógicamente deberé dejar algo aparcado", confesó.

Pero más allá de este contratiempo, Mavi sabe que su incorporación al equipo Movistar es un gran paso en su carrera profesional: "Tranquilidad, eso es lo que necesitaba. Aunque ya estuviera viviendo del deporte, ahora será diferente. Tendré una nómina cada mes, si me lesiono sé que no está todo perdido, voy a seguir cobrando y cotizando y eso me aporta una gran tranquilidad. No tener que preocuparme por sponsors, centrarme solamente en el deporte, solo por eso ya vale la pena".

El nuevo Movistar Team femenino ya tiene perfilada su plantilla para la próxima temporada. Al fichaje de Mavi deben sumarse el de siete corredoras más. Lourdes Oyarbide y Lorena Llamas, procedentes del mismo equipo de la mallorquina; Eider Merino, Alicia González y Alba Teruel, del conjunto Lointek y el de la polaca Magorzata Jasiska y la francesa Aude Biannic: "Una de las chicas que viene conmigo al equipo es Lourdes, con la que he tenido muy buena relación en el Bizkaia. Me encanta cómo trabaja y siempre me ha ayudado un montón. Tener a alguien en el que confías al lado, me ayudará mucho".

Hasta el momento, Mavi ha conseguido compaginar como mejor ha podido su preparación deportiva con Mallorca, su isla, algo que, tiene claro, seguirá haciendo. "Mallorca yo no la abandono por nada del mundo, eso lo tengo claro, esta es mi casa y yo de aquí no me muevo. Seguiré viajando como hasta ahora. Aunque haremos muchas más concentraciones, algo que ayudará en nuestro progreso como corredoras, pienso seguir viniendo a la isla siempre que pueda, aquí tengo todo y es donde realmente me siento a gusto", relató.

El proyecto del Movistar Team femenino se inaugura en 2018. A finales de febrero comenzará para la ciclista mallorquina un sueño impensable hace unos años, cuando debutaba en el atletismo popular por los diferentes pueblos de la isla. Todo ello llega como recompensa a un gran trabajo, a un gran esfuerzo que al fin ha dado sus frutos.