Mavi García sacrifica el duatlón para triunfar en el ciclismo

Mavi García lo intentó. Negoció y renegoció con su nuevo equipo, el Movistar, pero la escuadra telefónica se mostró inamovible. La intención de la mallorquina era compatibilizar, como hasta el momento, sus dos pasiones, ciclismo y duatlón, al final tuvo que sacrificar una para intentar triunfar en la otra.

"Me ha costado mucho dar este paso, hasta ahora mi nivel en duatlón ha sido mejor que en ciclismo, pero me lo he tomado como una prueba, voy a probar un año centrada en un único deporte. Aunque me da mucha pena renunciar al duatlón, el equipo cree que tengo mucho margen de mejora en el ciclismo, porque hasta ahora nunca he estado volcada al cien por cien en él, y piensan que puedo estar ahí", ha relatado este mediodía la ciclista mallorquina que ayer anunció su fichaje por el nuevo equipo Movistar femenino.

Tras conseguir en el 2016 un bronce en el Campeonato del Mundo de duatlón celebrado en Avilés, la mallorquina se consolidó esta temporada en el mismo certamen, escalando un peldaño en el podio y alzándose con una merecida medalla de plata. 2018 no podrá contar con la polivalente deportista en esta disciplina, aunque la intención de Mavi es hacerse un hueco en el mundo del ciclismo: "Creo que mi objetivo este año será ganar algo internacionalmente. Me da igual que sea una etapa, una vuelta o una carrera, pero si consigo algo de eso, será una gran recompensa".

La mallorquina de 33 años confesó que, pese a ser la componente más veterana del equipo, se siente "la más juvenil" al ser la que menos tiempo lleva sobre una bici. A los 25 años, Mavi se inició en el mundo del atletismo a través de las carreras populares celebradas en Mallorca. Casi tres años después, con 28, su hermano le animó a que probara la bicicleta, con la que reconoce, "no sabía ni frenar", en menos de tres años el Bizkaia le había fichado.

Este año que entra, puede ser el de la consagración de la mallorquina en el circuito internacional de ciclismo: "Tengo mucho que aprender aún, veremos a ver qué pasa".