Ex del Barcelona Xavi, Puyol y Guardiola defienden el referéndum

? El excapitán del Barcelona Carles Puyol se pronunció a favor del referéndum independentista en Cataluña: "¡Votar es democracia!". En un mensaje en su perfil oficial en Twitter, Puyol se alineó así con Gerard Piqué, otro futbolista azulgrana y de la selección española de fútbol partidario de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Xavi Hernández, excapitán del Barcelona y actual jugador del Al-Sadd Sports Club, de Catar, dio ayer su apoyo al referéndum independentista y calificó de "vergüenza" lo que sucedió el domingo en Cataluña. "Es inadmisible que en un país democrático la gente no pueda votar", asegura Hernández en un vídeo difundido en redes sociales. Pep Guardiola, por su parte, confirmó que votó por correo en el referéndum e insistió en la importancia de que a la gente "se le permita votar". "Es un día para la democracia. La gente dice que es ilegal, pero no lo es. Hay que preguntarle a la gente lo que quiere hacer. Como he dicho muchas veces: no queremos independencia, queremos que se nos permita votar", expresó Guardiola en Londres.