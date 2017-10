De la Morena: "Esto es demasiado castigo para méritos de unos y otros"

"Demasiado castigo para los méritos de uno y otros", asumía resignado Armando de la Morena después de la finalización del encuentro. El entrenador del Atlético Baleares lamentó la falta de puntería de sus pupilos en un encuentro en el que considera que fueron muy superiores al Olot. "En la primera parte hemos tenidodos o tres ocasiones, pero se nos resiste el gol. Tenemos que seguir trabajando y hacer ocasiones. Lo más normal en que todas las que hemos tenido hagamos goles y no ha pasado, pero es el camino", señaló en la sala de prensa de Son Malferit. El madrileño incidió en la idea de que los blanquiazules se quedaron sin el "merecido" premio de los tres puntos. "El equipo sabe que ha sido superior pero un error puntual nos penaliza mucho. Los delanteros viven del gol y Oliva ha tenido mala suerte y no ha marcado. Hemos sido merecedores de la victoria. Con el Lleida hicimos seis ocasiones y hoy -por ayer para el lector- once claras. Hemos marcado solo uno, pero el resultado justo hubiera sido 3-1. No nos entra y por eso no ganamos, pero sí lo hacemos fuera", argumentó.

De la Morena incluso apeló a la falta de fortuna para explicar que en Son Malferit solo hayan sumado tres puntos de doce posibles. "Durante la temporada hay momentos en que tienes más o menos suerte y estamos acumulando todos los momentos malos al inicio", dijo antes de explayarse. "El trabajo es bueno, no tengo nada que decir a los jugadores porque el fútbol a veces es por suerte. En Elche generamos menos ocasiones e hicimos tres goles. Los chavales están jodidos. Pero la promoción está solo a tres puntos y estaremos hasta el final", dijo.

Por su parte, Borja Martínez se mostró resignado. "Queríamos sumar de tres en tres. El equipo lo ha merecido. Se encontraron el gol y hemos hecho opciones de empatar, antes pero no ha podido ser. Las sensaciones son buenas", apuntó el jugador del Baleares.