Boicot a la Volta d´Estraperlo

Una vez más, la incomparecencia de un servicio de ambulancias contratado y confirmado para apoyar la correcta organización y desarrollo de una prueba ciclista en Mallorca forzó su suspensión. En esta ocasión el boicot lo sufrió la IV edición de la marcha cicloturista denominada Volta d´Estraperlo y la empresa cuyos dos vehículos comprometidos es Ambusam, según documentación facilitada a Diario de Mallorca desde el Club Ciclista Santanyí.

La marcha ciclista estaba programada para el pasado sábado y según el presidente del Club Ciclista Santanyí, Bernat Antoni Vidal, el plantón que les dio las ambulancias de la firma Ambusam frustró la actividad deportiva programada a un pelotón de 262 ciclistas, según la inscripción. Entre los afectados por el despropósito hubo ciclistas muy destacados del pelotón isleño, como es el caso de Mavi García, Albert Torres, Joan Reinoso, Toni Tauler, Mar Bonnín y Marga López.

En su nota informativa sobre lo sucedido el Club Ciclista Santanyí tituló sus impresiones asegurando: "La empresa Ambusam frustra el ´Estraperlo´ de 262 ciclistas inscritos".

"La no presentación, y por tanto no prestación del servicio, de la empresa de ambulancias Ambusam, ha obligado a la suspensión de la cicloturista ´IV Volta d´Estraperlo´, que tenía su salida en Santanyí el sábado día 30", precisaba la nota informativa. "La organización cuenta con todos los permisos correspondientes para la celebración de la prueba", puntualizaba perfectamente el escrito.

"A destacar que el Consell de Mallorca, desde su departamento de actividades, no concede la autorización para la prueba si no tiene la certificación de la prestación del servicio de ambulancias, en este caso de la empresa Ambusam, como está recogido en su autorización", completaba el escrito, añadiendo que había "confirmación de asistencia por parte de la empresa Ambusam".