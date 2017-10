Obligado a ganar en Son Malferit

Mejor no lo puede tener el Atlético Baleares para estrenar su casillero de victorias en Son Malferit. Los blanquiazules, que vienen de jugar una gran segunda parte y empatar a tres en la cancha del Elche, recibirán este mediodía -12 horas- a la Unió Esportiva Olot con la moral muy elevada tras el ejercicio de autoestima que mostró siete días atrás en el Martínez Valero.

Sabedores de que poseen fútbol suficiente para dar más de una satisfacción a sus incondicionales, también tienen claro que su rival, el Olot del argentino Martín Posse, no se lo pondrá nada fácil a pesar de que en la clasificación refleje que desconocen lo que es la victoria desde que arrancó la competición.

La diferencia que se refleja en la tabla, con el Baleares a un punto de la zona de play-off (ahora tiene 9) y el Olot metido de llena en la lucha por el descenso (suma cuatro empates) deja a priori el terreno abonado para que los blanquiazules le den al fin la primera satisfacción de la temporada a sus incondicionales con un triunfo que posiblemente los meta de lleno en zona de play-off al final de la jornada.

Con Uche, Julio Delgado y Kike López fuera de combate, el que sí está a punto es el central Sergio Sánchez, de nuevo en liza tras superar sus problemas físicos. Dependerá de lo que piense Armando de la Morena si quiere incluirlo de nuevo en el eje de la defensa, o más bien optar por la continuidad de Vallori y Manu en la zona central de la zaga. Por lo demás, no parece que en principio vaya a hacer muchas más variantes respecto al once que siete días atrás consiguió empatar a tres en cancha del líder. Es decir, continuará la conexión Oliva-Xisco mientras que en la sala de maquinas, Borja tendrá la manija del mismo, bien escoltado por el trabajo de Malik y Fullana en la zona de medios. Por lo demás, todos tienen claro que se ha de ir a por los tres puntos frente a un equipo como el Olot, que pese a su papel a priori de ´víctima propiciatoria´, para nada será fácil. Sin ir más lejos, el último precedente entre ambos equipos –temporada 2015/16- se saldó con empate a uno en la isla. En los dos anteriores cursos el saldo siempre fue el mismo: 2-0 a favor de los balericos.

Pese a las bajas de Carles Mas (sanción), Moha y Yeray (ambos por lesión), el Olot no pierde la esperanza de dar la sorpresa. Y lo hace agarrándose al poderío en su zona de influencia de su portero, el artanenc Xavi Ginard, que durante tres campañas fue portero y uno de los capitanes del Atlético Baleares. "Es un partido muy especial enfrentarme al que fue mi equipo", dijo. Otro futbolista con raíces mallorquinas es el delantero Alberto Toril, que no está entre los habituales en el once, pero si ha sido finalmente convocado.

"Sabemos que será complicado. El Atlético Baleares es un equipo sólido, con experiencia y que sabe a lo que juega. Es cierto que no han sacado buenos resultados en casa, pero se han enfrentado con rivales de la parte alta, compitiendo bien. Fuera de casa siempre hemos dado la cara, estando a la altura de los rivales", apuntó el técnico de los catalanes, Martín Posse. Ya ha avisado.