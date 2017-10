El Atlético Baleares sigue sin ganar en casa

Nueva decepción del Atlético Baleares ante sus aficionados al no pasar del empate ante el Olot (1-1), un rival que visitaba son Malferit en zona de descenso y que a punto ha estado de llevarse los tres puntos. Lo ha impedido Fullana a cuatro minutos del final en un gran remate que derribó la muralla del conjunto catalán desde que se adelantara en el marcador a los 27 minutos.

El equipo de De la Morena, que en la víspera calificó de "anecdótico" que su equipo todavía no haya ganado en su campo -tres empates y una derrota-, ha sido superior a su rival en la primera parte. Pero todo se ha ido al traste tras un gravísimo error de Manu Farrando, que en su intento de controlar un balón sin ningún peligro, ha servido en bandeja el gol a Marc Mas. El conjunto blanquiazul se ha sobrepuesto al varapalo que ha supuesto encajar un gol de manera tan tonta, y aunque no se ha visto reflejado en el marcador, sí al menos en el dominio. Gerard Oliva, el goleador del equipo, ya tuvo la primera en el minuto 9, pero su remate se ha estrellado en el palo de la portería defendida por el artanenc Xavi Ginard. Ha sido la tónica del partido: dominaba el Atlético Baleares, pero no definía por su falta de remate.

En la segunda parte el Atlético Baleares se ha quedado sin ideas, se ha mostrado más plano en ataque, y el Olot se ha defendido con orden y con las líneas muy juntas. De la Morena ha movido el banquillo con la entrada de Álvaro Sánchez y Óscar Rico sin que se notara en el juego. Una gran parada de Ginard ha evitado el empate de Oliva en el minuto 70 y en la acción siguiente, un cabezazo de Álvaro Sánchez ha salido rozando el larguero.

El empate agrava la situación de un equipo hecho para meterse entre los cuatro primeros. Empieza a haber sensación de impotencia en el conjunto blanquiazul cuando actúa como local. Ha tirado hoy por la borda el gran empate conseguido en Elche. El de hoy ha sido ante un equipo en zona de descenso y que todavía no sabe lo que es ganar. Habrá que tener paciencia y confiar en que también la tenga Volckman.