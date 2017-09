De la Morena: "No miramos al líder y sí a la promoción de ascenso"

Armando de la Morena restó importancia al hecho de que todavía no hayan ganado en Son Malferit en lo que se lleva de curso. "Es más una anécdota que no podamos conseguir aquí los puntos porque por juego, sobre todo en el último partido, fuimos merecedores de la victoria. Esperemos que este fin de semana se dé, y sobre todo, que se vea buen juego, que se creen ocasiones, y cuanto mejor juguemos, más cerca estaremos de la victoria", argumentó el entrenador del Atlético Baleares respecto al duelo de mañana ante el Olot -12 horas-.

Tampoco le obsesiona el hecho de que ya estén a siete puntos del Mallorca. "No miramos al líder y sí a la promoción de ascenso, que estamos a un punto, que es el objetivo. De lo que tenemos ganas es de brindarle un triunfo a la afición y seguir sumando", subrayó.

Sobre el duro inicio de competición, con un calendario de salida más que exigente, De la Morena realizó la siguiente lectura: "Nos gustaría estar más arriba, pero el equipo ha competido bien contra grandes rivales, equipos que en teoría van a estar ahí, en la zona alta al final de temporada. Nos hemos enfrentado a todos y hemos sido capaces, con nuestro modelo de juego y estilo, de no haber sido inferiores a ninguno de los rivales con los que hemos jugado. Este es el camino, hay que seguir así y seguir sumando y aportando cosas", reflexionó.

Del rival de mañana, el Olot, equipo metido de lleno en zona de descenso con tan solo cuatro puntos, el entrenador blanquiazul no quiere confianzas de ningún tipo. "En este grupo no hay rival fácil. Es un tópico, pero es así. El Olot aún no ha ganado, pero lleva tres partidos seguidos sin perder, y ha jugado ante rivales importantes. El otro día no ganó porque en los últimos minutos les empataron. Sabemos que todos los rivales con los que nos enfrentamos son complicados, son difíciles, los que están en este grupo compiten muy bien y no va a ser nada fácil", dijo. Y sobre su vuelta al banquillo tras los tres partidos de castigo, De la Morena quitó hierro al asunto. "Eso es lo más anecdótico. Es cambiar un sitio por otro. Lo importante, los protagonistas son los futbolistas, que son los que tienen que sacar el partido hacia delante", apuntó.

Además, reconoció que pese a la sanción ya cumplida, él no va a cambiar su forma de dirigir los encuentros. "Si en un momento dado, veo que tengo que decir alguna apreciación de manera educada y tranquila, como lo dije la otra vez, también lo voy a hacer siempre que vea que eso pueda beneficiar al equipo", aseguró.

Uche y Julio Delgado, lesionados, y Kike López, sancionado, son bajas seguras para este duelo. El que ya entrena con el resto es el central Sergio Sánchez, del que no se descarta su titularidad.