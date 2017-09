El Palma Futsal necesita ganar

El Palma Futsal vuelve a jugar en Son Moix con la necesidad de ganar pese a que apenas acaba de comenzar la competición. El empate ante el Jaén Paraíso Interior y la derrota en Barcelona dejan al equipo con apenas un punto y con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada hoy (20:30 horas) frente al Levante UD para cambiar los resultados y sumar puntos en este comienzo liguero. Ambos equipos se vieron las caras en la pretemporada y el Levante ya exhibió su nivel en el partido de presentación jugado a principios de mes. Sin embargo, ahora llega como líder.

El Palau Municipal d'Esports de Son Moix es la base en la que los palmesanos quieren forjar su camino hacia los retos que tiene en esta nueva temporada. Las cinco primeras jornadas pueden marcar el futuro y, por ello, los de Antonio Vadillo no quieren dejar escapar la segunda oportunidad en su feudo para ganar a un rival directo y abrazar el primer triunfo de cara a conseguir el primer objetivo de clasificarse para la Copa de España. Enfrente estará el Levante en el que milita Lucas Tripodi, cedido por el conjunto balear, y Juan Pizarro, exjugador del Palma Futsal, líder de la Primera División tras conquistar dos victorias en las dos primeras jornadas. Vadillo tiene a su disposición a toda la plantilla salvo a Éder. El brasileño se lesionó días atrás y se está a sometiendo a pruebas médicas para ver el alcance exacto de la lesión que sufre.

Vadillo



"El partido ante el Levante tiene mucha importancia porque necesitamos ganar ya para tener la tranquilidad de los puntos, pero no va a ser fácil. Tenemos que salir enchufados, hacer nuestro juego y no tener esos momentos de desconexión que tuvimos ante el Jaén y el Barcelona", reflexionó el técnico, que niega que tengan presión. "Ninguna, no veo al equipo con presión porque estamos contentos con los indicios sobre el juego y nos da confianza, pero entramos en la tercera jornada y necesitamos ganar para no alejarnos de los puestos importantes. Es un partido clave para nosotros. Entraba dentro de lo previsto los resultados de las primeras jornadas, pero también entra que este viernes tenemos que ganar", dijo.

Sobre el Levante, Vadillo solo tuvo palabras de elogio. "Tenemos un partido contra un buen rival, que hace las cosas bien, que ya conocemos, que vino para el partido de presentación y que lleva dos victorias en dos jornadas, será un partido difícil, pero estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien y eso es lo que hay que hacer", apuntó.

Por otra parte, uno de los tres refuerzos del equipo este verano, Lolo, que no pudo jugar el primer partido por unas molestias de las que ya se ha recuperado, calificó el partido como "importante, es el segundo en casa y esperamos sumar los tres puntos para dar una alegría a la afición que es lo que esperamos todos para engancharnos a los puestos de arriba porque no es una excusa que eran partidos complicados para nosotros. Fue decepcionante el empate ante el Jaén, pero sabemos que podemos tener un punto en las tres jornadas y podemos arreglarlo este viernes", apuntó. "Vamos a intentar recuperar las sensaciones en cuanto a victorias de la pretemporada", subrayó.

El cierre aseguró que el equipo está jugando a un buen nivel y que los errores que les han costado puntos son puntuales: "Del partido de Barcelona salí contento del juego y la actitud del equipo. Tuvimos fallos de concentración y de saber competir en momentos puntuales y esos errores se corrigen más fácil que los errores de juego. Eso se solucionará rápido", afirmó.

Sobre su situación personal aseguró que "espero estar al cien por cien" y reconoció que está "muy contento con el juego del equipo, con cómo me están acogiendo y espero que este viernes sea el comienzo de yo estar al cien por cien y que el equipo consiga puntos. Espero ayudar al equipo a jugar bien y a quedarse con los tres puntos".

Tomaz



También habló del partido Tomaz Braga, que comentó que "no es que haga falta la victoria en el vestuario, pero es necesaria para conquistar los objetivos. La realidad es que tenemos que ganar al Levante y será bueno para la confianza". Sobre el rival, manifestó que el Levante "ha tenido inicio muy bueno, tuvimos una previa en la pretemporada con buena presión en la primera línea pero no nos queda otra que ganar. Queremos ganar para sumar los tres puntos en la tabla", manifestó el cierre brasileño, uno de los referentes del vestuario.