Marcus Cooper intentará "compaginar" en Tokio 2020 el K4 500 y el K1 1000

El piragüista mallorquín Marcus Cooper dijo ayer que su objetivo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será "repetir" el oro que conquistó en los Juegos de Río de Janeiro en la modalidad K1 1000 metros, pero esta vez "en K4 500 metros".

Cooper, medalla de plata en K4 500 metros con Carlos Garrote, Cristian Toro y Rodrigo Germade, y oro en K2 500 metros junto a Rodrigo Germade en los recientes Mundiales de Racice (República Checa), señaló que esa nueva distancia le obligará a realizar cambios en su preparación. "Algunas cosas cambiarán porque es una distancia más corta, por lo tanto, más explosiva", explicó el mallorquín, poco antes de presentar el programa de actividades de la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca.

Cooper subrayó que su prioridad en Tokio será el K4 500 metros, nueva disciplina olímpica, aunque si los entrenamientos se lo permiten, intentará "compaginarlo con el K1 1000 metros", precisó. Con el objetivo de alcanzar esa meta el deportista balear está desarrollando un exigente programa de entrenamientos en Porto Petro. "El objetivo es llegar a Tokio en el mejor estado de forma posible, incluso superior al que llegué a Río, porque estaré más entrenado", explicó. "Me llena de orgullo que un polideportivo, el del pueblo donde me he criado, lleve mi nombre. Espero que los deportistas que practiquen allí vean en mi nombre una motivación y una fuerza extra para entrenar y perseguir sus objetivos", ha señalado Cooper.

"Me llena de orgullo que un polideportivo, el del pueblo donde me he criado, lleve mi nombre. Espero que los deportistas que practiquen allí vean en mi nombre una motivación y una fuerza extra para entrenar y perseguir sus objetivos", ha señalado Cooper.

"Me llena de orgullo que un polideportivo, el del pueblo donde me he criado, lleve mi nombre. Espero que los deportistas que practiquen allí vean en mi nombre una motivación y una fuerza extra para entrenar y perseguir sus objetivos", ha señalado Cooper.