Villapalos: "Tenía ganas de debutar y hacerlo en el campo del Elche ha sido bonito"

Con Alberto Villapalos jugando el pasado domingo sus primeros minutos con la casaca blanquiazul, ya han debutado esta temporada todos los futbolistas de la primera plantilla del Atlético Baleares. Villapalos, satisfecho por su rendimiento, jugó en dos posiciones: la de central y la de pivote defensivo.

Satisfecho y contento se mostraba el madrileño con su debut en liga con el Atlético Baleares. "Ya tenía ganas de que llegará este momento y lo ha hecho en un momento bastante bonito, en el campo del Elche que para mí es el mejor de la categoría. Para mi esto es el comienzo y toca seguir jugando y aportando al equipo", relató. Y para que todo saliese redondo, al final su equipo puntuó en el Martínez Valero. "El partido se dio bastante bien, al final sacamos un gran punto ya que era ante el líder y un gran equipo como es el Elche. Me encontré muy bien, no se notó que no había jugado en las anteriores jornadas y estuve bien", resumió el futbolista. Ante el continuo baile de jugadores que se produce en las alineaciones entre lesiones, amonestaciones y decisiones técnicas, Villapalos sabe que igual ha llegado su hora. "Espero que sea mi momento. Se está demostrando que habiendo cambios, el equipo sigue rindiendo", sentenció.

Sobre el hecho de que el calendario para el Baleares empieza a ser más asequible, Villapalos lo tiene claro: "Cada equipo, cada partido es un mundo. Nos hemos enfrentado con los equipos de arriba, en principio más complicados, y después vas a un campo como el del Olot, y no consigues ganar. Hay que pensar en cada rival, cada partido, e ir a ganarlo".