Pabellón Marcus Cooper Walz de Cala d´Or

Homenaje al oro olímpico. Por primera vez en la historia un recinto deportivo del término municipal de Santanyí llevará el nombre de un deportista. Aprovechando que el piragüista Marcus Cooper Walz está pasando unos días de descanso con su familia, ayer tuvo lugar el bautizo del centro deportivo de Cala d´Or con el nombre del oro olímpico en los Juegos de Río en 2016. "Es un honor y un placer tener mi nombre en un polideportivo por el que he pasado tantos días de camino a Portopetro a entrenar. El de un pueblo donde me he criado, donde me he pasado toda la vida. Espero que los deportistas jóvenes y mayores que vengan a entrenar aquí lo vean como una motivación, que vean que el esfuerzo tiene recompensa y luchen por sus objetivos, que al final llegan", indicó Walz.