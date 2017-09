Mir ya acaricia el título de Moto3

"Si puedes ganar, debes intentarlo". El mallorquín Joan Mir (Honda), de 20 años, se preparó, él solito, la conquista de su primer título mundial de motociclismo en la categoría de Moto3, donde nunca antes hubo un triunfador que ganase ocho grandes premios como ha conseguido este muchacho al que todos consideran ya la próxima estrella española de MotoGP después de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Maverick Viñales. Es 'el próximo', como ya muchos lo califican en el 'paddock' del Mundial.

Mir, vencedor Mir, vencedor en Catar, Argentina, Francia, Barcelona, Alemania, República Checa y Austria, estuvo siempre en el grupito de cabeza del Gran Premio de Aragón, donde el italiano Fabio Di Giannatonio, Enea Bastianini, Jorge Martin y Arón Canet le querían complicar la vida y, la verdad, es que se la complicaron hasta que el mallorquín, en el inicio de la última vuelta, decidió coger el mando, la cabeza de carrera, y realizar un último giro prodigioso para conquistar su octavo gran premio de la temporada y colocarse, a falta de cuatro carreras (Japón, Australia, Malasia y Valencia) a solo un segundo puesto (20 puntos) de su primer cetro mundial.

Mir aventaja ahora al italiano Romano Fenati por 80 puntos y al español Arón Canet, por 98, lo que le permitiría ser campeón con muchas fórmulas y resultados, ya en Motegi, pero con una segura: si es segundo, gane quien gane, el título se irá a Mallorca. "Ha sido una carrera muy dura y he de felicitar a todos mis compañeros de pelotón, pues han tenido un comportamiento aguerrido, pero honesto y limpio en todo momento. Yo, como hizo Fabio (Di Giannantonio) en la vuelta anterior, he hecho un par de 'eses' en la recta de atrás, cuando iba líder, para que no me cogieran el rebufo y he podido ganar en casa, lo que siempre es hermoso".

"Es evidente que me hubiese encantado poder ser campeón en España, aquí, en Motorland, pero eso era un imposible y, evidentemente, ahora no quiero ser campeón en Valencia, no", comentó entre risas un feliz y orgulloso Mir al término de la carrera de Aragón. "Si antes de empezar el gran premio me dices que gano y me voy de allí con 80 puntos más que Romani (Fenati) y 98 más que Arón (Canet), no me lo hubiese creído, pues no estaba muy fino. La verdad es que el equipo ha hecho un gran trabajo y el hecho de que la carrera, por culpa de la niebla matinal, se rebajase a trece vueltas me ha favorecido un poco pues, no sé la rueda de los demás, pero mi neumático trasero no estaba ya para muchas bromas".

Mir, en efecto, también considera que su récord de ocho victorias en Moto3 es tremendo y, por supuesto, inimaginable en la pretemporada. "Sí, en efecto, me parece increíble haber ganado más carreras de las que he perdido, pero no quiero pensar en el título. Bueno, en realidad no he pensado en toda la temporada así que ahora, que lo tengo al alcance, voy a seguir así. En Japón, ya lo sabemos, puede ocurrir de todo, incluso que corramos, no ya sobre agua, sino sobre hielo como sucedió en Misano. Será un fin de semana para gestionar con mucha cabeza y sin prisas. Ahora toca lo del Cholo Simeone, carrera a carrera".

Respecto a las quejas del italiano Fabio Di Giannantonio, líder durante las últimas vueltas hasta que Mir decidió liderar el último giro, el mallorquín no quiso entrar en polémica, aunque sí le recordó al italiano que "en las dos vueltas previas a que yo me pusiese líder, él estuvo haciendo las mismas 'eses' en la recta de atrás. Con inteligencia porque ahí, si vas a rebufo, si vas detrás, no es posible pasar. Por eso he querido coger el liderato e ir primero en esa difícil zona".

Por otra parte, la Dirección de Carrera decidió ayer sancionar a Mir con la pérdida de seis posiciones en el siguiente gran premio de la temporada, el Gran Premio de Japón del próximo 15 de octubre en la gira asiática. La Dirección consideró que el piloto malloquín condujo de manera irresponsable en algunos momentos de la prueba y con ello puso en situaciones de riesgo a otros pilotos, de manera que decidió sancionarle.