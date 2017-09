Prueba de fuego ante el líder

Vicente Mir y Armando de la Morena, técnicos del Elche y Atlético Baleares, ofrecieron el pasado viernes dos mensajes diametralmente opuestos para un partido que en principio se supone equilibrado. Y es que lo manifestado por los dos técnicos deja bien a las claras que ambos han intentado jugar sus cartas desde mucho antes de que arranque el partido Elche–Atlético Baleares (hoy, 12:00 horas, Martínez Valero), partido que es toda una prueba de fuego para un conjunto mallorquín que aspira al ascenso y que se mide al ahora mismo líder del Grupo III y principal candidato a subir a Segunda A.

Un encuentro para el cual el técnico blanquiazul, Armando de la Morena, a priori no oculta que se dan los condicionantes para que su equipo, que esta semana se ejercitó en la hierba natural de sa Pobla, pueda pescar en terreno ilicitano pese a las bajas con las que viajó ayer hacia Alicante.

Por su parte, el técnico del actual líder del grupo, Vicente Mir, quiso transmitir el pasado viernes un mensaje de prudencia y respeto de cara al duelo de hoy. El motivo, el cansancio de sus futbolistas por lo que fue una complicada y trabajada clasificación (Hércules-Elche, 0-1) para la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. De esta forma, es previsible que haya futbolistas, a la sazón titulares, que no estén ni en el banquillo del Martínez Valero. Y es que Mir lo tiene claro: si no se da todo, mejor no saltar a la cancha. "Si no tenemos intensidad, en Segunda B es difícil ganar los partidos y golear como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que tener mucha humildad y respetar a todos los rivales", apuntó en referencia a la visita de un Atlético Baleares sin mácula como visitante, pero que en casa no acaba de arrancar.



Cambios en los equipos

En el Elche habrá modificaciones en su once inicial ante las bajas del portero Guille Vallejo y del defensa José Peris. Adrián Jiménez podría entrar en el lugar del veteranísimo Edu Albacar, mientras que en la medular Dani Provencio podría reemplazar a Diego Benito. Otra cosa es el caso de futbolistas como Javi Flores o los goleadores Nino, Benja o Lolo Pla.

Mientras el Elche tapa sus cartas, convocando a toda la plantilla, al Atlético Baleares no le queda otra que seguir una semana más con su larga lista de ausencias. Uche, Sergio Sánchez y Julio Delgado por lesión y Kike López por sanción no viajaron ayer por la tarde con el resto de la expedición. La incógnita estará una vez más en quién ocupará la portería del cuadro blanquiazul. Si es Aulestia, recuperaría la titularidad perdida hace tres jornadas. En el caso de que sea Carl Klaus, repetir bajo los palos del once balearico supondría el cuarto partido consecutivo –entre Liga y Copa– en el que el joven cancerbero teutón guardará el marco de un Baleares que sueña con romper la imbatibilidad ilicitana? y quién sabe si darle además el liderato a su enemigo ancestral, el Real Mallorca.