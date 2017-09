De la Morena: "El partido es ideal para nuestro modelo de juego"

Sin miedo y sin presión. Armando de la Morena, entrenador del Atlético Baleares, cree en su equipo, pese a las importantes ausencias de Kenechuwu Uche, Sergio Sánchez, Julio Delgado y Kike López. Y eso que el rival que tendrá ante sí es el Elche, equipo que hasta el momento se está mostrando poderoso tanto por su juego como por su capacidad goleadora, ostentando el liderato del grupo tercero de la Segunda División B.

Pese a ello, el técnico blanquiazul considera que la forma de jugar de su rival se adecua al manual de estilo de su equipo. "El partido es ideal para nuestro modelo de juego, para las condiciones que tenemos con los futbolistas. Seguro que va a ser un partido competido. Los que estén más acertados en los metros finales serán los que se llevarán el partido".

Y es que jugar ante el líder, el Elche, "es un aliciente más, es un buen equipo, que está entre los mejores de la categoría, está ahí por méritos propios, está jugando muy bien y en su casa está goleando. Eso nos da una motivación extra para ir con todo a Elche y sacar los tres puntos".

Por todo ello, no cree el técnico del conjunto blanquiazul que exista presión "por ganar al Elche, que va líder y ser un equipo Top no solo en esta categoría sino por los años que ha estado en Primera y Segunda División. Esa presión no existe ya que se trata de un partido fuera de casa, contra un gran rival con grandes jugadores"..

Pese a que el partido de mañana se juega fuera de la isla -en donde el equipo lo ha ganado todo- De la Morena es consciente que la asignatura pendiente de su equipo sigue siendo sus actuaciones como local. En este sentido, el madrileño quita yerro al tema. "Lo de ganar en casa, sabemos que es una cosa anecdótica, ya que igual que estamos ganando fuera, comenzaremos a ganar en casa. Las ocasiones las creamos, como el día del Lleida, hemos visto el vídeo de las ocasiones generadas, y lo normal es que de esas seis, hubieran entrado dos o tres. Ya entrarán", dijo convencido De la Morena.

Incógnita bajo palos



Y una semana más, llega el tema de la portería. Tras tres titularidades seguidas de Aulestia, seguida de otras tres de Carl Klauss, el domingo se romperá dicho equilibrio. En este sentido, De la Morena lo tiene muy claro: "Hemos tenido toda la semana para trabajar con ellos y tenemos decidido qué portero va a jugar en Elche. Lo que está claro es que no todos los equipos tienen dos grandes porteros como los que tenemos nosotros".

Sobre los seis partidos de castigo a Kike López, el técnico también tiene opinión: "Ha sido exagerada, pero tenemos que aprender, el jugador está fastidiado principalmente por la lesión".