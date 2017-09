Mavi corre el Mundial con libertad de movimientos

Mavi García disputa hoy la prueba femenina en línea del Campeonato Mundial de ciclismo en ruta de la ciudad noruega de Bergen. La carrera más importante y trascendente de cuantas ha disputado hasta ahora la palmesana, quien –con 33 años y libertad total de movimientos– no renuncia a nada de partida.

"Me encuentro bien e intentaré hacerlo lo mejor posible. El seleccionador me ha dado carta de libertad para que me mueva según mis sensaciones y se desarrolle la carrera, pero también intentaré ayudar al equipo y colaborar si es necesario en ayudar a Sheyla, quien es la jefa de filas", adelantó ayer Mavi García sobre sus intenciones y primeras previsiones ante la carrera de hoy.

Y es que la mallorquina será una de las dos principales referencias sobre las que se apoyará el sexteto de la selección española en una carrera que, "sobre un circuito que es como el de las clásicas", se disputará a partir de las 13:15 horas. Un importante y exigente ejercicio de resistencia, con ocho vueltas a un circuito de 19,1 kilómetros, para completar un recorrido de 158 kilómetros.

El circuito de Bergen, conocida internacionalmente como la 'Ciudad de la Lluvia', se presenta como un escenario acorde a las condiciones de la mallorquina. Una ciclista de fondo y que rinde muy bien en carreras duras, que entiende que la prueba del Mundial se desarrollará "sobre un terreno que combina muchas subidas y bajadas muy rápidas".

"Lo que más me preocupa es la lluvia. Aquí cuando empieza a llover no para durante días y con agua ya he comprobado que no funciono tan bien como en seco", destaca Mavi García sobre la seria posiblidad de que deba competir enfrentándose a un elemento que está convencida que le debe perjudicar. Mavi García, campeona de España en 2016 y vigente subcampeona, afrontará su primera participación en un mundial de ciclismo defendiendo el dorsal número 76 y tras haberse proclamado subcampeona mundial de duatlón en Montreal en agosto.

La ciclista mallorquina asume que se enfrenta "a algo nuevo", está "contenta" y se siente "bien arropada en el grupo de la selección", con el que ya disputó el Europeo del año pasado.