El Mallorca-Llagostera estrenará los partidos de pago

El partido de mañana entre el Mallorca y la Llagostera estrenará el sistema de pago mediante tarjeta de crédito al precio de 3,99 euros a través de la pasarela Stripe . Los partidos que el Mallorca juegue fuera de Son Moix serán gratuitos.

Por otro lado, Vicente Moreno no pareció mostrarse muy entusiasmado el entrenador del Mallorca cuando se le preguntó por la última iniciativa del club, la de abrir las puertas de la sala de prensa a los aficionados, previo pago de quince euros, al término de los partidos. "Es una decisión que no depende de mí. Solo pienso en el partido del domingo", dijo el preparador valenciano. También tiró balones fuera, demostrando encontarse incómodo hablando de este tema, cuando se le inquirió con qué ánimo recibiría a los aficionados después de una derrota. "Es que no me pongo en la situación de que perdamos el partido", dijo, con ganas de zanjar el asunto.

Los aficionados que dispongan de palco VIP, con una camiseta, tienen las puertas abiertas para estar con Moreno. Para el resto de aficionados, habrá un cupo máximo de diez personas.

Moreno dice la verdad cuando asegura que únicamente está pendiente de sus rivales. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar el fin de semana pasado cuando el sábado, el día antes de enfrentarse su equipo al Ontinyent, presenció el partido Saguntino-Mestalla por la mañana. A las ocho de la tarde visionó el Hércules-Badalona y, tras la victoria en El Clariano, por la tarde se desplazó a Alcoi para presenciar el Alcoyano-Villarreal B. El Alcoyano es el rival del Mallorca el próximo día 1 de octubre.

Moreno, que al término de la rueda de prensa realizó una visita a la clínica Podoactiva Palma, se refirió a la renovación de James Davis, que milita en el filial de Tercera tras disfrutar de minutos en el primer equipo la pasada temporada: "Me gusta", admitió, pero le traspasó toda la responsabilidad de lo que le pase: "De lo que pase hasta final de temporada dependerá de él. Tendrá opciones si en algún momento nos hace falta", comentó.

Por último, dio a entender que Salva Sevilla y Ferran Giner deberán esperar su oportunidad. "Necesitan más tiempo para estar mejor, y como los resultados acompañan, no hay prisa para acelerar las cosas". Mientras Giner todavía no ha debutado con la elástica rojilla, Salva Sevilla aprovechó los diez minutos que le dio Moreno angte el Saguntino.