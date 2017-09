Miguel Ángel Caldentey completa los 661 kilómetros de la Goldsteig Ultra Race

Contento y satisfecho ha finalizado esta mañana Miguel Angel Caldentey su participación en la Goldsteig Ultra Race, una prueba de resistencia que se celebra en Alemania, por bosques y vías rurales, con 661 kilómetros de recorrido (es el sendero más largo del país, empieza en Marktredwitz y termina en Neunburg vor dem Wald, en Baviera). El mallorquín, que es policía local en Palma y un asiduo a las carreras por montaña y de ultratrail, ha sido noveno.

Había 48 inscritos, participaban diez españoles y solo había un mallorquín, Miguel Angel Caldentey, que además repetía en una carrera salvaje para los deportistas, que tienen que hacer frente al cansancio, la falta de sueño, el frío, la lluvia y las lesiones ya que tienen como límite de 8 días (192 horas) para completar el recorrido. Y sin ayuda externa. Está prohibido, porque conlleva la descalificación.

"Estoy cerca del kilómetro 250 o por ahí, disfrutando de correr después de lo mal que lo pasé ayer", explicaba Caldentey en uno de los vídeos que ha hecho durante la prueba para que supieran de él familiares y amigos. "A ver si llego al 260 y como algo caliente", añadía.

"En líneas generales estoy bastante bien, anímicamente estoy contento", aseguraba un día después. "Físicamente un poco tocado, un tobillo hinchado, periostitis en las dos patas... pero como he dicho antes a un compañero, esto no va a ser suficiente para que no intente llegar a la meta", decía casi a mitad de recorrido, cuando le faltaban casi dos días aún para llegar a la meta. "Esto después después se cura", añadía en referencia a posibles lesiones. "Lo de la cabeza no se me va a curar en la vida como no llegue... y tengo claro que aquí no quiero volver", sentenciaba, consciente aún del duro trayecto que le quedaba.

Finalmente, Caldentey ha podido concluir una prueba que el año pasado no pudo completar, ya que se tuvo que retirar por una lesión en un tobillo cuando había realizado dos terceras partes del recorrido. Hoy se ha quitado la espinita: comenzó el pasado viernes, a las 12:15 horas, y ha cruzado la meta hoy a las 11:13 horas. Este año el triunfo ha sido patra el húngaro robert Kovacs, que en cinco días recorrió los 661 kilómetros.