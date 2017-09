El veterano Vallori anuncia su retirada a final de temporada

Guiem Vallori Grimalt (Palma, 1982) dejará la práctica activa del fútbol el próximo 30 de junio. El central palmesano, que el pasado 24 de junio cumplió 35 años, dejó bien claro ayer, en el espacio de deportes de Onda Cero Mallorca, que su etapa como jugador tocará a su fin cuando acabe la temporada. "Es una cosa que decidí con mi familia y con mi mujer. Son muchos años dándole a la pelota, está claro que este año no quiero que sea en blanco, quiero disputar el máximo de partidos posibles y conseguir el objetivo del Baleares", indicó el blanquiazul, en unas manifestaciones que han pillado con el pie cambiado a su propio club.

Con todo, Vallori deja abierta una pequeña rendija a una posible vuelta atrás. "No se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea dar el cien por cien en todos los partidos, es una decisión que he tomado al principio de temporada, pero que a medida que vayan pasando los meses, puede variar", indicó el espigado central, de 1'91 de estatura.

Currículo europeo

Pese a los rumores que indicaban su posible vuelta a España, con oferta por parte del Sporting de Gijón, Vallori aterrizó en el 1860 Munich de la Bundesliga 2 , en donde jugó cuatro temporadas (2011-15).

En la campaña 2014-15, una grave lesión de ligamentos en una rodilla, producida en el útimo lance del postrero partido de la temporada anterior, lo dejó en el dique seco durante toda la temporada.

Con un año en blanco, Ingo Volckmann confió en el palmesano para apuntalar la defensa, haciendo tándem con otro veterano, David Prieto. La pasada temporada jugó un total de 29 partidos de liga, marcando un gol, y disputando los cuatro duelos del play-off de ascenso frente a Toledo y Albacete. En la presente, ya lleva dos encuentros disputados, ambos a pleno rendimiento.