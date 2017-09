Neymar se disculpa con sus compañeros tras la polémica con Cavani

El delantero brasileño del París Saint-Germain, Neymar Jr, se excusó este jueves ante sus compañeros por su comportamiento con el uruguayo Edinson Cavani el pasado domingo antes de lanzar un penalti ante el Lyon.



Los dos jugadores tuvieron una polémica por ver quien lanzaba la pena máxima, con el exazulgrana queriendo hacer el lanzamiento y con el charrúa sin permitírselo, lo que generó un momento de tensión que se alargó en el vestuario, según informó 'L'Equipe'.







Cuatro días después, y con el capitán y compatriota de Neymar Thiago Silva haciendo de intérprete, el delantero brasileño procedió a disculparse por su actitud ante sus compañeros, indicó el diario deportivo francés.



Por su parte, el técnico del PSG, el español Unai Emery, dejó claro en rueda de prensa que "muchos jugadores son capaces de tomar esta responsabilidad" de lanzar los penaltis. "Aquí, los dos lanzadores son Cavani y Neymar y los dos son capaces de tirarlos, lo importante es marcarlo", zanjó el vasco, sin decir quien era "el número uno" para hacerlo.



No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! ?? https://t.co/1L1wALowQU