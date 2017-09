"Hay unos costes que no quieren asumir", explican desde el IME

Desde el Institut Municipal de l'Esport (IME ) se asegura que "no existe ninguna manía perescutoria" contra estos dos deportes y se asegura que son condicionantes meramente "objetivos". En según qué casos, no se pueden cumplir con los requisitos de seguridad en la propia instalación y, en otros, los técnicos municipales desaconsejan organizar veladas. "Por ejemplo, en el pabellón de Secar de la Real la tarima no puede aguantar el peso del escenario ?el ring? y está claro que no podemos dañar una tarima que está nueva", afirmó el gerente Jdel IME, José María González. "Además, hay una serie de costes que no quieren asumir, como el seguro o la apertura y cierre. Es inviable", aseguró, y añadió: "Y no estamos seguros de que podamos abrir al día siguiente la instalación". Al respecto, recordó que "en marzo delaño 2014 y en enero de 2015 se celebraron dos veladas en Son Moix y no cumplieron con las condiciones; por ejemplo, se estaba bebiendo alcohol y fumando".