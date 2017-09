Boxeo y kick boxing piden a Cort un polideportivo y anuncian protestas

El deporte de combate está en pie de guerra. Disciplinas como el boxeo y el kick boxing protestan por "la indiferencia y pasotismo" que muestra el Ajuntament de Palma, concretamente el Institut Municipal d'Esports (IME), a la hora de que se organicen eventos de estas modalidades en Palma. Desde hace años no se disputan velada de estas disciplinas y ya se prepararan movilizaciones multitudinarias y de presión en el supuesto de que se mantenga la misma postura desde Cort.

La primera medida que se tomará es presentar en el pleno del jueves 28 de septiembre una petición para solicitar al Ayuntamiento que designe un polideportivo municipal fijo para que albergue estos deportes. En el supuesto de que el IME no escuchara esta propuesta, se estudia montar un ring en la plaza de Cort para que se entrenen allí los practicantes de estas disciplinas y para denunciar públicamente la falta de instalaciones municipales.

"Para que la gente se haga una idea, es como si la natación en Mallorca tuviera 70 campeones de España y unos diez a nivel mundial, que son los números del kick boxing en esta isla, y no tuvieran piscinas municipales donde entrenar ni competir. Esto es lo que nos pasa", señaló ayer el presidente de la Federación Balear de Kick Boxing, Joan Tur.

"Creo que todo se debe a un profundo desconocimiento del IME sobre estos deportes. Nosotros no somos unos locos maleducados que entramos en un cuadrilátero a pegarnos de cualquier manera y sin reglas. No, por favor. Nuestro deporte está reglado a nivel mundial. Es más, es menos violento que algunas artes marciales que sí tienen cabida en las instalaciones de Palma", añadió.

El dirigente, que reside en Eivissa, afirmó que el día 28 acudirá al pleno de Cort. "Iré a Palma a defender nuestra postura. Es increíble que con mil practicantes en Balears y con el nivel que tenemos a nivel internacional nos encontremos con estas trabas de las instituciones que, a priori, tienen que velar por todos los deportes. No tengo dudas de que se aprobará que tengamos una instalación permanente", indicó.

Por último, Joan Roig incidió en el desconocimiento de los responsables municipales en esta negativa para albergar pruebas de deportes de contacto. "No doy crédito, la verdad, que suceda una cosa así. En Eivissa, por ejemplo, los que gobiernan son del mismo color que los de Palma y aquí no tenemos ni un problema. Al revés, nos abren todas las puertas y se ponen a nuestra disposición cuando hay algún evento".

El presidente de la Federación Balear de Boxeo, Manuel Sánchez, también estaba enfadado por sufrir "desde hace ya mucho tiempo" la indiferencia del IME. "Se nota muy claro que no nos quieren. No me parece lógico que Palma no pueda albergar ninguna velada, máxime cuando hablamos de un deporte olímpico y con un campeón de esta ciudad, Youba Sissokho", explicó.

Actualmente hay 460 federados en boxeo en Mallorca. "Somos muchos más, unos 3.000. La mayoría no se federa ya que practica este deporte por sus beneficios y no para pelear en un cuadrilátero. Los gimnasios de Palma están llenos de boxeadores. Estamos de moda", comentó Sánchez, que añadió: "La relación con el IME no es buena. Al entrar su responsable, Susanna Moll, me fui a presentar ya que no nos decía nada. En la recepción dejó entrever que no le gustaba el boxeo. Me levanté y me fui despidiéndome de manera educada. Luego fue el directivo Néstor Domínguez a dialogar con el IME. Hubo más entendimiento y buenas palabras, pero nada más", añadió.



"Creo que pedimos poco"

Sánchez aseguró que a la hora de hacer veladas deben de irse a Campos, Vilafranca, Calvià o establecimientos privados, como Trui Teatre. "Creo que pedimos poco. Un lugar fijo para tener nuestras cosas y un cuadrilátero. Puede haber una velada en el mes y seis al año. ¿Tanto mal le hacemos al ayuntamiento que no nos quieren en este poco tiempo? Esperamos que con la solicitud que va al pleno recapaciten. Si no fuera así nos movilizaremos y entrenaremos en la vía pública para concienciar a la gente de nuestras dificultades", finalizó.

El boxeo ya se movilizó en enero de 2016 e incluso pidió permiso a Delegación del Gobierno para instalar un ring en la plaza de Cort. El Govern balear intercedió y se realizaron algunas veladas en el Palma Arena.