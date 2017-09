Inca recupera el baloncesto con Dentistas sobre Ruedas

El baloncesto 'vintage' aterriza el sábado 30 de septiembre en el Palau d'esports de Inca. De la mano del ex jugador del Prohaci Patronato, Edu Sabater, miembro activo de la ONG Dentistas Sobre Ruedas, la capital de es Raiguer se engalanará para recordar por un momento lo que dieron de sí jugadores de la talla de Guiem Coll, Berto Alzamora, Miquel Llompart, Gabi Abrines (padre de Álex Abrines), el 'Pibe' Giménez, y así hasta un total de trece jugadores integrantes de los históricos Patronato y Bàsquet Inca.

Su rival, un combinado de ex jugadores denominado Legends Barcelona, y en el que habrá caras tan conocidas como la de los hermanos Jofresa, Rafa y Tomás, los ex blaugranas Santi Abad, Roger Esteller, Xavi Crespo, Ángel Heredero y otros como los conocidos Mario Aguado y Edu Sabater, integrantes del Prohaci Patronato. En total, doce efectivos que entablarán sobre la cancha a partir de las 19 horas, y con los también ex jugadores y conocidos a nivel mediático Fernando Romay y Audie Norris como excepcionales entrenadores de ambos combinados.

El motivo de este partido es el de recaudar fondos a través tanto de las entradas, al módico precio de 5 euros, como de unos tickets especiales a 2 euros para entrar en el sorteo de diferentes premios, y que irán destinados a través de la ONG Dentistas Sobre Ruedas a mejorar la salud bucodental en zonas del planeta con total ausencia de servicios odontológicos. Y para este evento, también participará DiscaEsports Balears, el equipo de baloncesto mallorquín formado por personas con discapacidad física, y que llevarán a cabo en la media parte del partido una exhibición con jugadores del Legends Mallorca y del Legends Barcelona como protagonistas del momento.

Legends Mallorca: Abrines, Coll, Alzamora, Navarro, Piña,Estany, Triola, Llompart, Capó, Blanco, Giménez, Pedrera y Peña.

Entrenador: Fernando Romay.

Legends Barcelona: Rafa Jofresa, Tomás Jofresa, Roger Esteller, Santi Abad, Antón Soler, Eduardo Piñero, Carlos Broncano, Mario Aguado, Jordi Grau, Xavi Crespo, Ángel Herrero y Edu Sabater.

Entrenador: Audie Norris.