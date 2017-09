Un futbolista del Alcúdia es embestido por un vehículo

El futbolista del Alcúdia de Tercera División, Sergio Sanz (Palma, 1992), también sufrió ayer un aparatoso accidente de circulación. El delantero recibió un fuerte impacto de un coche que chocó por detrás de su vehículo a primera hora de la mañana. Al lugar acudieron los servicios sanitarios que trasladaron al jugador a la Clínica Rotger de Palma.

Después de las pertinentes pruebas que se le realizaron, se le dio el alta hospitalaria aunque debe estar varios días en reposo total y se estima que será baja durante, como mínimo, una semana al sufrir un latigazo cervical y varias contusiones.

"El accidente fue sobre las 8 de la mañana cuando iba a la Universidad -estudia Educación Primaria-. Vivo en Inca y cuando estaba por s'Esglaieta parado porque había retención de vehículos, un coche por detrás se empotró contra el mío. Fue un susto muy grande ya que no me lo esperaba", señaló ayer Sergio Sanz sobre el accidente sucedido.

El ahora delantero del Alcúdia y que fue portero durante muchos años del Constancia de Tercera División, mostró su malestar en un primer momento ya que cree que la colisión sufrida obedece a que el conductor del otro vehículo supuestamente estaba mirando el móvil mientras conducía. "Seguid mirando el móvil. Ya nos jodemos los demás. Hijos de p...", expuso muy enfadado en las redes sociales Sanz tras sufrir el accidente.

"Me ha dicho que no manipulaba el móvil, que solo miraba la hora, pero en el coche, normalmente, suele haber uno o varios indicadores de la misma. La gente tendría que ir con mucho más cuidado y estar más pendientes de la circulación cuando vas conduciendo un coche", opinó.

"El coche creo que lo declararán siniestro total dado que sufre un buen golpe. Yo me encuentro bastante mareado y lamento estar ahora parado ya que no podré ayudar a mi equipo. Después del reposo absoluto veremos cómo me encuentro pero, como mínimo ,calculo que estaré una semana de baja", indicó Sanz

El malestar de este jugador también se debe a que desde que empezó esta temporada está luchando y trabajando para conseguir la titularidad en el Alcúdia que dirige Pep Barceló, uno de los equipos punteros de la Tercera balear en las últimas temporadas.

Se da la circunstancia que Sergio Sanz aprovecha al máximo el poco tiempo que le da el técnico ya que suma tres goles en apenas 70 minutos. En tres encuentros ha marcado después de salir en la segunda parte. "Siento que ahora no pueda ayudarles. Esta semana toca medirnos al Petra que, aunque es el colista del grupo, no es un rival fácil y no queremos ser los primeros en perder ante ellos", comentó.

Estado en el que quedó el coche.

Sergio Sanz fue protagonista hace dos temporadas de un inusual cambio en el fútbol, y máxime en categoría ya senior. El inquer decidió, tras casi toda su vida defendiendo la portería, apostar por ser jugador y, en vez de parar los balones, quiso introducirlos en la meta contraria.

Era una pretensión que la quería llevar a cabo desde hacía muchos años. Tras ser animado por varios amigos que jugaban en el Alcúdia y convencer a Barceló, el cuadro norteño apostó por él. No ha defraudado dado que el futbolista lleva más de diez goles marcados desde que tomó esta valiente decisión.

El futbolista recibió numerosas muestras de afecto, desde clubes hasta futbolistas de varios equipos en la redes sociales que le apoyaron en todo momento y le desearon una pronta recuperación.