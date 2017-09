"Bicampeón suena bien"

La felicidad del campeón. Mario Mola se siente "feliz" por revalidar el título mundial de triatlón en una última prueba en Rotterdam en la que le bastaba con ser quinto. Fue tercero después de "dominar los nervios en los días antes de la carrera. Este título sabe a gloria", reconoce.

Mario Mola declaró tras su éxito que ser "doble campeón del mundo suena muy bien". "Siempre estás nervioso, no sólo hoy. Lo estás en cualquier situación, para intentar tener la mejor actuación posible", indicó Mola, nacido hace 27 años. "Sabía que estaba en una gran posición para revalidar el título, pero lo tenía que hacer bien; también felicito a Javi (Gómez Noya) por su plata, es increíble de lo que es capaz; me impresionó", manifestó el mallorquín minutos después de superar la línea de meta. "Ha sido espectacular cómo Javi ha sido capaz de ser tan competitivo. También era algo que se podía esperar, pero no deja de ser llamativo verlo competir al nivel que lo hace. Y, sin duda, he tenido que pelearlo mucho. Pero bueno, estoy muy contento por haberlo conseguido. Los dos títulos fueron difíciles, nunca es fácil ganar un Mundial", indicó el doble campeón mundial mallorquín.

Mola logró su quinta medalla consecutiva en un Mundial en cinco años. "La verdad es que no lo piensas mucho, porque uno puede intentar tender a conformarse. Estoy muy contento. Evidentemente, lo valoro; y soy feliz de poder seguir compitiendo a buen nivel, después de muchos años. Pero como siempre digo, tenemos la suerte en nuestro país de tener referentes que con uno, dos, tres, cuatro o cinco (títulos) no se han conformado. Así que, ¿por qué lo tengo que hacer yo?", se preguntó.

Respecto a la prueba, dijo que tuvo que tomar "algunos riesgos en las primeras vueltas de la bici. Pero si queríamos estar en condiciones de disputar la carrera, no había otro remedio", concluyó.