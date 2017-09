Mario Mola revalida su título mundial en Rotterdam

Mario Mola ha ganado por segundo año consecutivo las Series Mundiales de triatlón. El mallorquín ha sido tercero en la Gran Final disputada este mediodía en Rotterdam, bajo la lluvia. Al calvianer le bastaba con acabar quinto la prueba para revalidar el título que logró en 2016 en Cozumel (México).



A sus 27 años, Mario Mola, que este año ha ganado en cuatro de las citas del Campeonato, cuenta en su palmarés con un tercer puesto, dos subcampeonatos y dos títulos en las Series Mundiales. Todo ello, entre 2013 y 2017.



La prueba de natación (1.500 metros) no ha sido esta vez un sufrimiento para Mario Mola. El mallorquín ha salido del agua con escasos segundos de desventaja con respecto al primer clasificado y tras la transición (T1) ha rodado en el grupeto de triatletas que han liderado la prueba.





Mario Mola: "No era fácil defender el título"

Antes de la entrega de trofeos, ha señalado, en declaraciones a Teledeporte: "He llegado con presión a la última carrera, pero ojalá pudiera llegar a todas las finales así, pero es verdad que al final. Javier Gómez Noya me lo ha puesto muy difícil y es un placer tenerle como compañero".