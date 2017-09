Nadal: "Cada Grand Slam que se gana suma mucho, es para toda la vida"

A la hora de explicar Rafel Nadal cómo gestionó su triunfo en la final del US Open y conquistar su decimosexto título de Grand Slam precisó que "suma mucho" ya que quedan "para toda la vida" y engordan un palmarés de leyenda, en una temporada que sigue superando sus propias expectativas.

"Cada torneo es una sensación diferente. Ganar un Grand Slam siempre significa muchísimo porque son cosas que ya quedan para el resto de la vida y cada uno que sumas es mucho. Muy feliz, muy agradecido a todo el mundo que ha trasnochado un poco para seguirme. Sin el cariño y el apoyo de la gente se podría ganar pero no sería igual de especial", indicó.

El mallorquín celebró rubricar una segunda semana sin fisuras en su juego. "Dije que el partido de Mayer podía ser un cambio de dinámica y lo fue. A partir de ahí jugué a un nivel alto otra vez y a parte mentalmente creo que gestionaba bien todos los momentos", apuntó Rafel Nadal.

"He competido bien. En semifinales jugué un partido muy completo y el de la final era difícil. Creo que he gestionado bien el partido. Me costó lograr el break en el primer set, pero al final él cometió ese error con su derecha y a partir de ahí el partido se abrió un poco más de mi lado", analizó sobre el triunfo en la final.



"Es para estar satisfechos"

Sobre la pista Arthur Ashe, el campeón de Manacor precisó: "Creo que hemos hecho un año fantástico y es para estar satisfechos. Es increíble. Después de lo que he pasado en los últimos años desde el principio esta temporada ha sido muy emocionante".

"Era improbable que ocurriera lo que ha ocurrido, que después de bastantes años sin ganar ganara dos grandes este año y yo un poco mismo, saliendo de problemas de continuidad. Las dinámicas cambian y si estamos sanos se han dado un cúmulo de circunstancias que nos llevado a este camino. Creo que hemos hecho un año fantástico", concluyó Nadal.