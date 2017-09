Forcades y Cañellas ganan en la Pujada a Sa Comuna

El corredor de montaña Alejandro Forcades (Tirany SM2) en hombres y Joana María Cañellas (Altura de Lloseta) en mujeres fueron los ganadores de la XV Pujada a Sa Comuna, con un recorrido de 15.400 metros y con salida y llegada en la plaza de Bunyola.

El día amaneció lluvioso y con previsiones no muy halagüeñas, pero tanto los corredores, como la federación y el club Es Pedal, organizador de la prueba, no tuvieron miedo de los elementos climatológicos y todos a una decidieron que se diera la salida, acertando ya que al final no llovió.

Con una variación de unos mil metros de más en contraste con el año pasado, Alejandro Forcades reeditó el título logrado en 2016 con un registro final de 1h.11:16.

El bunyolí Carlos Palmer, del Amistat, que es hombre más bien de pruebas de pista y llano, no se lo puso fácil al ganador y hasta la cima del Penyal d'Honor pisó los talones a Forcades, pero al final se tuvo que conformar con la segunda plaza con un tiempo de 1h.11:54, completando el cajón David Martínez (Mallorca Dalt de Tot), que también repetía la misma posición del año pasado, con un tiempo de 1h.12:04.

Andresito Riera, del Tirany, se clasificó en cuarto lugar con 1h.15:06 y el santjoaner Biel Company, del Peus Grossos, fue quinto con 1h.16:57. La sexta plaza y primer M-50 fue el pobler Tolo Fiol Soler (Can Calco Hotels) con el mismo tiempo que el quinto clasificado.

El primer M-40 fue Jaime Vilanova (Ferrer Hotels) con 1h.17:20; Juan Mulet, del Sa Milana de Alaró, hizo lo propio en M-55 con 1h.32:05; y Gori Mateu, del Mallorca Dalt de Tot, fue el mejor M-60 con 1h.44:22.

Joana María Cañellas, del Altura, se apuntó el triunfo con el crono de 1h.36:15, un poco más atrasada se presentó en la meta en segunda posición Sara Jarillo, del Trotadors de Algaida, con 1h.38:20, cerrando el podio Carmen Zaragoza (Talaiots) con 1h.44:07. La cuarta y primera F-30 fue Bárbara Sureda con 1h.50:09 y quinta se clasificó Mar Cañellas, dels Ermassets de Esporles, con 1h.51:47. Sexta clasificada fue la M-40 Marga Serra (MatinamxSommiar) con 1h.53.38 y la primera F-50 fue Manela Gallego, con 2h.03:59.

Final feliz ya que la lluvia no fue protagonista y la entrega de trofeos pudo celebrarse sin contratiempos, en una prueba en la que se clasificaron 264 corredores.