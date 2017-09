Convocan a Mavi García para disputar el Mundial de ruta en Noruega

El técnico y ex ciclista profesional Ramón González Arrieta oficializó ayer la composición de la selección élite femenina que acudirá a los Campeonatos del Mundo de Bergen, en Noruega, y en la que destaca la presencia de la mallorquina Mavi García.

Una relación que por primera vez desde el año 2009 estará formada por seis corredoras, ya que al margen de Mavi García también han sido convocadas la riojana Sheyla Gutiérrez, Lourdes Oyarbide, Alicia González, Eider Merino y Alba Teruel . Para la crono el seleccionador contará con la campeona nacional, Oyarbide, como en el último Europeo.

González Arrieta esperó ayer al final del Tour d'Ardeche, en Francia, para hacer pública su selección. Una carrera por etapas en la que Mavi García concluyó en quinta posición de la general, a 2:05 minutos, defendiendo el maillot de la selección española.

La palmesana mejoró dos posiciones en la clasificación general después de terminar ayer sexta en la última en la etapa, de 89.5 kilómetros, entre Mende y la Estación de Esquí de Mont Lozère. Un final en alto en el que se impuso la holandesa Paulien Rooijakkers, mientras la general era para la australiana Lucy Kennedy.

En una etapa final muy dura, Mavi García se mostro tan sólida como inconformista, provocando una fuga de cuatro corredoras que marcó el desarrollo de la prueba, para terminar en meta destacando: "Me voy contenta y satisfecha. El resultado final no refleja lo bien que he ido en esta vuelta".