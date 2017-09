Nadal: "Gane o pierda, será una gran temporada para mí"

"Es un jugador de máximo nivel y más en este tipo de superficies. Tendré que ser muy agresivo si quiero sacar algo positivo". Con estas palabras definía el tenista manacorí, Rafel Nadal, a su rival en la gran final del US Open, Kevin Anderson, un encuentro que se disputa hoy a las 22 horas.

"Kevin (Anderson) lleva un tiempo jugando mejor, desde que salió de una lesión importante", recordó Nadal, en referencia a los problemas de hombro y tobillos que obligaron al sudafricano a pasar por el quirófano el año pasado. "Es un jugador de máximo nivel y más en este tipo de superficies. Está sacando muy bien y juega agresivo. Tendré que serlo yo también, cambiar ritmos y dinámicas de los puntos", amplió.

"Con Carreño le he visto jugar demasiado de memoria. Es un rival diíficil porque se apoya en un saque muy potente y además es ofensivo en los restos", zanjó el mallorquín sobre un rival al que se ha enfrentado en cuatro ocasiones. La última vez, sobre la arena del Godó, y la victoria cayó del mismo lado que las ocasiones previas en París-Bercy (2015), Australia (2015) y Montreal (2010).

Por otra parte, Nadal afirmó que se siente "bien y competitivo", y que eso es más importante que ganar. "Para mí lo que es más importante, más que ganar Grand Slams, es ser feliz; estoy contento si estoy sano y feliz, si me siento competitivo en la mayoría de las semanas, y eso es lo que pasó este año. Estoy muy contento por lo que pasó, por haber ganado en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros. Estoy muy contento de estar en la final del US Open", manifestó el tenista que puede sumar su décimo sexto grande de la temporada. El manacorí también recalcó que el resultado de la final ante el sudafricano Kevin Anderson no definirá su temporada. "Por supuesto, ganar o perder esta final es un gran cambio, pero estoy muy feliz por todas las cosas que me pasan y voy a luchar para ganar otro título aquí. Aún así, será una gran temporada para mí", concluyó.

Nadal también habló de su victoria en las semifinales del torneo americano. El mallorquín resaltó el trabajo de Del Potro durante el torneo, y explicó que llegó "muchas veces" a las bolas "corriendo a su revés". "Es un día importante para mí. Ha sido una importante victoria contra un gran rival, que llegó a este partido con confianza después de derrotar a Roger o Dominic. Muchos de los partidos que jugó en este torneo han sido difíciles", sentenció.