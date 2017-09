El Atlético Baleares desarma al Mestalla

El Atlético Baleares mira hacia arriba. El conjunto que dirige Armando de la Morena logró una importantísima victoria en su visita al campo del Valencia Mestalla y hace olvidar ese inicio titubeante en Liga de los blanquiazules y la más reciente eliminación en Copa del Rey.

Recibía el Valencia Mestalla al Atlético Baleares con la intención de resarcirse del último traspiés sufrido ante la Peña Deportiva la pasada jornada y la primera incógnita se despejó rápido: el técnico del conjunto local no hizo ningún tipo de revolución en el once a pesar de la bronca que recibieron el pasado fin de semana sus pupilos. Con Aulestia en el banquillo, el Baleares mostró su planta desde un inicio y no dejó en casi ningún momento jugar la pelota al rival.

Los de Armando de la Morena, que volvió a ver un partido desde la grada tras su expulsión en el derbi palmesano, arrancaron más incisivos el encuentro. No tardaron en avisar con un disparo lejano que atajó con éxito Cristian Rivero. Poco a poco los locales trataban de ganar metros, pero no lograban conseguir contras limpias. Con el paso de los minutos el Valencia Mestalla empezó a asomarse por el balcón del área y a punto estuvo de inaugurar el marcador con un acrobático remate obra de Alberto Gil.

Minutos más tarde replicarían los baleares tras un error de Morgado en la salida, pero el disparo del ariete visitante se marchó alto. Con la insistencia llegó el primer gol del encuentro. En el minuto 38 anotó el Baleares por mediación de Fullana en una jugada de estrategia nacida a partir de una falta lateral. Con el 1-0 se llegó al descanso en una primera mitad totalmente comandada por los mallorquines, que dispusieron de las mejores oportunidades del partido.

La segunda mitad empezó con un cambio para los valencianistas, entró Fran Villalba por Gonzalo Villar con la intención de tener más presencia en los tres cuartos. El Mestalla pidió un penalti sobre Alberto Gil en la primera acción de los segundos 45 minutos, una pena que no señaló el colegiado.

Ambos equipos estaban bien plantados en el terreno de juego pero era el cuadro blanquinegro quien llevaba el peso de la posesión y las ocasiones. Poco a poco fueron ganando metros los de Penev. Fruto de la insistencia llegó la igualada valencianista por mediación de Ferrán Torres, tras una diagonal hacia dentro que anotó Rafa Mir.

Se vino arriba el Mestalla y siguió asediando la portería de Carl, pero se cumplió una máxima del fútbol: quien perdona la paga, y el Baleares amplió su renta por mediación de Álvaro. El tanto hizo mucho daño al filial y pese a tener alguna intentona de última hora, el partido finalizó con victoria del Atlético que ya suma siete puntos y mira hacia arriba.